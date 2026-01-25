El PJ bonaerense publicó el padrón actualizado de todos los distritos menos La Matanza

En medio de tensiones internas, el PJ bonaerense publicó esta madrugada en su página web el padrón de afiliados de cara a la renovación de autoridades.

El padrón se puede ver distrito por distrito actualizado al 30 de diciembre salvo en el caso de La Matanza que, como adelantó LPO, superó la cantidad de afiliaciones permitidas.

El 19 de diciembre, en la última reunión del Consejo que se realizó en Malvinas Argentinas todas las partes acordaron incorporar afiliados, pero se fijó un tope del 5%.

Para que no haya desequilibrios se estableció que esas incorporaciones sean el 5% del padrón de cada uno de los distritos de la provincia.

El problema fue que La Cámpora detectó que en La Matanza había 46 afiliados más de lo que corresponde y eso disparó la bronca entre la agrupación de Máximo y Verónica Magario.

Hasta el 19 de diciembre, La Matanza tenía 117.035 afiliados y podía sumar 5.852 nuevas fichas. Sin embargo, agregó 5.898 superando el 5% en un 0,04%.

La tensión por esos 46 afiliados ponía en riesgo el cronograma establecido para la renovación de autoridades. De modo que se acordó que 46 afiliados renuncien a su afiliación.

El viernes se presentó una nota ante la Junta Electoral del partido donde 46 militantes de La Matanza renuncian a su afiliación, adjuntando los comprobantes de telegrama remitidos al Juzgado Federal 1 que tiene competencia electoral.

Como la Justicia tiene que avalar esa presentación, se decidió publicar el padrón de La Matanza sin las nuevas afiliaciones.

Es curioso que sólo La Matanza y La Plata llevaron al límite la cantidad de nuevas afiliaciones permitidas. En el caso de la capital provincial sumó 2.553 llegando al 4,92%.

La mayoría de los distritos apenas superan el 1%, incluso distritos importantes del conurbano sur. Por caso, Avellaneda apenas sumó un afiliado. Lomas de Zamora sumó dos. Quilmes apenas sumó tres. Almirante Brown sumó 58 llegando al 0,19% de lo permitido. Berisso sumó 40, llegando al 0,43%.

Ensenada fue otro distrito que aprovechó para fortalecer el padrón. Sumó 141 afiliados llegando al 2,37%. Lo mismo pasó en Mar del Plata donde sumaron 274 afiliados, pero llegando apenas al 0,88%.

