La ex presidenta Cristina Kirchner encabezó ayer un acto en Paso de los Libres, Corrientes, en respaldo del intendente Martín Ascúa como candidato a gobernador, y desplegó un discurso con fuertes críticas al Gobierno nacional, advertencias sobre la situación económica y cuestionamientos al Poder Judicial.

“Esto que contaba Tincho de los doce años, en los cuales 600 mil correntinos y correntinas tuvieron electricidad. Pero no sólo tenían electricidad, sino que la podían pagar y les sobraba para comer, cosa que ahora no pasa”, señaló al reivindicar el período en que gobernó el kirchnerismo.



“La gente vivía en un país mejor, no en Disney. Y era feliz. No nos van a borrar la memoria por más que quieran”, agregó la ex mandataria.



Asimismo, en tono irónico, apuntó contra el discurso anticorrupción: “Desde que están los honestos y transparentes la gente cada vez vive peor”.



En esa línea, también denunció una embestida judicial tras oficializar su candidatura a legisladora bonaerense: “Salió el anuncio de mi candidatura y se desataron los demonios. Empezaron a pedir de todos lados que me metan presa. No hay que enojarse, hay que estar atentos”.



“Todo esto con editoriales que dicen que estoy acabada. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? ¡Dale! ¡Mirá como tiemblo!”, ironizó, al tiempo que envió un mensaje a la interna el el PJ: “El poder económico hegemónico es muy inteligente. Mucho más que algunos dirigentes de nuestro propio espacio. No tropieza dos veces con la misma piedra”.



FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS