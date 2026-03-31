El primer ensayo de luz eléctrica en Moreno

El domingo 31 de marzo de 1912 coincidió la inauguración del edificio municipal y el hospital Mariano y Luciano de La Vega, ocasión que sirvió para poner en práctica la primera experiencia con luz eléctrica en Moreno.



El ex intendente Benito Corvalán, protagonista de aquel ensayo inicial, es quien lo relata: «…había que iluminar la casa y el hospital, los que estaban dotados de gasómetros que respectivamente daban luz propia. Entonces el intendente Emilio Francisco Gnecco, quiso intentar que para esa fecha la nueva casa municipal inaugurara también el sistema de luz eléctrica. Con este motivo apareció un señor Ángel Valera, el que se interesó en este asunto, y por su parte el intendente influyó para que el señor Lorenzo Busso, el que tenía instalado un motorcito a vapor en su fábrica de fideos, cita en las esquinas de las calles Nemesio Álvarez e Independencia, prestara por algunas horas fuerza motriz para accionar la dínamo que Valera instaló allí, desde donde se conectó una línea de cables hasta la plaza Mariano Moreno, dando así luz a la casa municipal», finaliza.



Ese mismo año la municipalidad autorizó el alumbrado público eléctrico a cargo de Ángel Valera, quien instaló su empresa conocida como Usina Moreno, en la parte posterior de la Escuela N° 1, sobre la calle Bouchard, edificio que aún se conserva.