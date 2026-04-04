

Las palabras de Mariel pertenecen a la autoridad que dirige los destinos de Moreno. Sus expresiones referidas a la función que cumple desde hace más de seis años son de naturaleza pública, es decir, revisten importancia. La Alcaldesa comunicó que su «administración» presenta dificultades económicas, adjudicando la causa al modelo presidencial. Producto de ello «comprar máquinas destinadas a levantar los micro o grandes basurales es muy caro», tanto como alquilarlas. Solicita a la población a «gestionar los residuos domiciliarios», tener «conciencia ambiental», según Fernández, lo que redundaría en menos basura en la calle y así reducir el alquiler de maquinaria.



El gran tema de los residuos sólidos urbanos tomó altura cuando el actual oficialismo cerró más de dos décadas de concesión privada gracias a la ayuda extraordinaria del gobierno de Alberto Fernández que financió la flota completa de camiones. Desde noviembre de 2020 y hasta el 2023 Mariel Fernández decidió pagar la mano de obra para levantar la basura.



Soledad Pantano, conductora de la agrupación 180, posee actividad en redes como la mayoría de los protagonistas de la política local. Allí suele dejar intervenciones sobre temas tratados o no en el Concejo Deliberante.



En diálogo con Desalambrar habló del servicio de recolección de residuos y analizó el mensaje de La Capitana de Moreno en relación a saber gestionar mejor la basura en domicilio. «Lo que sale a hacer es abrir el paraguas porque viene un problema. Nosotros que estamos en la calle, que recorremos un montón, nos damos cuenta que hay más basura, por eso digo que abrió el paraguas. De cualquier manera el problema de la basura lo armó Mariel y es ella que debe hacerse cargo», manifestó Pantano.



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