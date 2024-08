«El programa municipal Lee y Escribe es un nuevo relato que va directo al fracaso»

Daniel Chávez es un hombre de la educación pública y que desde diciembre del año pasado ocupa el cargo de concejal representado a La Libertad Avanza.



De a poco va tomando lugar en la «casa de la democracia» sin dejar lo educativo, más allá que está de licencia en su cargo de director. Arremete contra el reciente programa municipal de alfabetización «Moreno lee y escribe» y lo califica como «otra obra del relato» pero hace foco en la precarización y el apoyo sindical: «Veo a dirigente sindicales que van al Concejo Deliberante, andan por ahí, y ellos avalan esto que es precarizar el trabajo docente. Trabajé muchos años para ser profesor, tuve que capacitarme para dar clases. No estoy en contra de los /as voluntarios /as, pero alguien que no está preparado bien es quien le enseña a leer y escribir a los chicos. Si quieren hacer bien las cosas las tienen que hacer en serio, convoquen a docentes que no tienen trabajo y pagá como corresponde».



Es un voluntariado el Programa Lee y Escribe



Sí, pero lo que más entristece es que tiene el aval de los gremios docentes, de la Dirección General de Escuelas, del sistema educativo distrital, pero es un programa que no es dado por docentes.

Chávez sostiene todos los cuestionamientos hacia el oficialismo «marielista». Ingresa al campo de la infraestructura escolar y afirma: «El fracaso pedagógico es porque no se puede dar clases en las escuelas por el estado en que se encuentran. Venimos de la pandemia, dos años perdidos porque con la virtualidad los pibes no aprendieron. Tuvo que salir el caso de la Media para que vaya todo el séquito, concejales y consejeros escolares, pero el problema no se resuelve. Vos sabés que el Consejo Escolar, ante la gran demanda que hay por los robos, creó un GOOGLE FORMS, es decir, que la innovación es crear un FORMULARIO de GOOGLE, cuando en verdad no quiere que el directivo vaya todos los días a reclamar respuestas. Si antes no te atendían imaginate ahora con un formulario. El Fondo Educativo se usa para cualquier cosa menos para arreglar las escuelas».



