El Secretario General se encontró con el gobernador

El aporte de los afiliados /as municipales vuelve en obras. Ese rumbo de la conducción de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno (ASTMM)debió sortear obstáculos que hacen a una causa. En San Luis y allá por el año 2020, el gremio compra una hectárea de tierra y ahora comienza la construcción de cabañas que serán ofrecidas a los /as trabajadores /as municipales.











Encabezada por el Secretario General Marcelo Espíndola la comitiva de la ASTMM llegó a la provincia puntana para registrar el avance del proyecto. Pedro Alejandro Castillo, legendario laburante del Obrador; Martín Lara, planta baja del Palacio, acompañaron el viaje que tuvo un encuentro con el gobernador Claudio Poggi quien se interioriza de la inversión que realiza el gremio morenense y queda abierta una reunión ejecutiva que podría definir convenios y acuerdos de trabajo.