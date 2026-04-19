El Sucesor de Mariel toma altura



El desarrollo familiar, militante, convirtió esa apuesta en Movimiento. La historia es una invitación extraordinaria a caminar los pasos que dieron aquellas y aquellos que hoy son poder, se encaramaron al gobierno y planifican la «perdurabilidad».



Si Mariano West condujo estratégicamente los destinos de Moreno y del peronismo a lo largo de dos décadas, podemos señalar que «el marielismo» acumula OCHO años, prepara la continuidad sin dejar en segundo plano la gran renovación soñada que rugirá en el momento adecuado.



Los muros hablan cuando la orden sale del gran laboratorio de Asconapé 51, a modo de ejemplo, SE VIENE MARIEL. De esa usina de ideas – VL – toma altura la gigantografía de los hermanos Fernández.



La instalación de Emmanuel como «El Sucesor» probablemente requiera de menor esfuerzo que el de La Capitana que busca la Provincia o el de la cuñada de Mariel que trabaja incansablemente en General Rodríguez para conquistar la Intendencia (aporte silencioso del Mariscal Barreiro).



Sin reelección indefinida para los /as Jefes y Jefas comunales, Mariel declaró el año pasado que ella «se oponía a la perpetuidad en el cargo», que existiendo la chance de continuar «desistiría» de la opción.



El modelo local que se nutrió de los aportes históricos y extraordinarios del gobierno presidencial de Alberto Fernández, y de la Provincia con Axel Kicillof, justo es señalarlo, por la inclaudicable gestión de MF, indujo al sentir que Moreno dejaba de ser el Municipio empobrecido.



El envión del primer mandato fue respaldado en las urnas en el año 2023. La llegada de Milei a la Presidencia de la Nación cortó los flujos, recursos y ayudas que recibió el distrito durante cuatro años consecutivos. Podemos observar el proceso económico local, desprendido de las pasiones que invitan a maldecir la verdad. Cuando Mariel asumió el cargo en diciembre de 2019, según el balance oficial, la deuda que dejó Walter Festa era de 886 millones de pesos. Observando el balance oficial que corresponde a diciembre del año pasado, la deuda es de casi 34 mil millones de pesos.



Esa bola de nieve explica el freno en los gastos hacia finales de 2025, para acomodar mejor lo que se puede acomodar. Poco importa ese fenómeno que afecta en las políticas públicas y que corresponde a voluntades políticas que han desistido de planificar, tal vez apostando a que próximamente habrá gobierno popular en Nación que ayude a salir de la asfixia.



Un 2026 de campaña electoral, la familia política que conduce un movimiento decidió. El Sucesor indicado para conducir los destinos de Moreno es del riñón del Evita Reconquista; hermano y hombre de confianza de la Intendenta, el joven que condujo la Secretaría de Educación y libró la guerra contra la Universidad Nacional de Moreno; el dirigente que volvió a su banca legislativa cuando se rompió totalmente el vínculo entre el Movimiento Evita y Mariano West (Pueblo Libre): el cuadro que fue empoderado para presidir el Honorable Concejo Deliberante, luego de la reconocida gestión de Araceli Bellota.



Emmanuel Fernández se encamina al trono municipal. Llega su momento histórico, el sueño de todo militante. Algunos /as ya lo empiezan a ver muy alto y de ojos claros porque, si las urnas en 2027 lo deciden, aquel pibe de Cuartel V ascenderá al lugar que le destina Mariel… la mujer que lucha por lo que ama.