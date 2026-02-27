Desalambrar

viernes, 27 de febrero de 2026

El voto peronista aliado a Milei para sacar la Ley de Glaciares

viernes, 27 de febrero de 2026

La Libertad Avanza se pudo llevar la media sanción a los cambios a la ley de glaciares con la ayuda del PJ. Fueron 40 a favor, 31 en contra y 1 abstención. Otra vez hubo protestas afuera del Congreso, operativo policial y detenciones arbitrarias a activistas y trabajadores de prensa.


La UCR aportó 8 votos a favor de la reforma y otros 2 en contra, pero hubo manos del PRO y otros provinciales en disidencia.


Estuvieron a favor dos actuales integrantes del bloque liderado por José Mayans, cristinismo explícito: Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Vicepresidenta del PJ nacional, Catamarca) por los intereses de empresas mineras y gobernadores. También se sumaron otros tres peronistas que acaban de abandonar el interbloque de Mayans: Carolina Moisés (de Jujuy, que responde al gobernador salteño Sáenz), Guillermo Andrada (Catamarca, del gobernador Jalil) y Sandra Mendoza (Tucumán, del gobernador Jaldo). Completaron los aportes peronistas Flavia Royón (Salta, del gobernador Sáenz) y Beatríz Avila (Tucumán. gobierno de Jaldo). Con 4 votos menos el oficialismo hubiese quedado en minoría.


La reforma a la ley de glaciares fue una propuesta conjunta del gobierno de Javier Milei, los gobernadores de provincias cordilleranas y de las mesas del cobre y del litio, y las multinacionales mineras. Las modificaciones que obtuvieron media sanción le dan plenos poderes a los gobernadores para que sean ellos quienes decidan si el ambiente periglacial debe ser o no protegido. Esa definición ya no estará a cargo del organismo científico y nacional IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). Ese organismo es el que actualmente elabora el inventario que protege menos del 1% del territorio argentino por las funciones hídricas de glaciares y periglaciares que alimentan ríos de todo el país. Con estos cambios, buscan que avance la actividad minera, los intereses de mandatarios provinciales y del poder ejecutivo

