En 2025 los crímenes de odio aumentaron un 70 por ciento en Argentina y creció la violencia institucional hacia LGBT

En el segundo año del gobierno de Milei, aumentaron las violencias hacia personas LGBTIQ*. Al odio, al desmantelamiento de políticas públicas, al deterioro de la libertad de expresión, feminismos y diversidades respondieron en las calles.



El 2025 fue el año del aumento de las violencias hacia personas LGBT+ en Argentina. También, del ataque del gobierno de Javier Milei a la Ley de Identidad de Género, emblema en el mundo. Luego del desguace de las políticas de género y diversidad, el gobierno de La Libertad Avanza centró su segundo año de mandato en reforzar su “batalla cultural” a base de discursos de odio y desinformación. El resultado: cada día hay más noticias de ataques y crímenes de odio, tal como reflejan los datos duros. Sólo durante el primer semestre de este año, los crímenes de odio aumentaron un 70 por ciento respecto del mismo período de 2024.



El año comenzó con el discurso de Milei en el Foro Económico Davos, el 23 de enero, en el que atacó a la diversidad sexual frente a la comunidad internacional con las mismas fórmulas usadas por el lobby de los sectores anti-derechos y la ultraderecha a nivel mundial al hablar de “ideología de género”. Entre sus mentiras, desinformaciones y manipulaciones, comparó la homosexualidad con la pedofilia. También habló de una supuesta agenda de género que impone “que las mujeres son hombres y que los hombres son mujeres”.



La respuesta social a ese discurso fue contundente. Organizaciones LGBTIQ+, feministas, de derechos humanos y estudiantiles; movimientos sociales y sindicatos se sumaron a una multitudinaria Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista el 1° de febrero, con eco en plazas y calles de todo el país y en varias ciudades del mundo. Cerca de 500 mil personas participaron de la marcha solamente en la Ciudad de Buenos Aires; mientras en el resto del país hubo una adhesión de más de millón y medio de personas.



Esa misma semana, el 5 de febrero, el Ejecutivo materializó otro ataque contra los derechos de las personas de la diversidad, en particular del colectivo travesti trans. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el presidente Milei modificó la Ley de Identidad de Género (N° 26.743). La normativa, sancionada en 2012, fue la primera en el mundo en no requerir diagnósticos ni tratamientos para respetar la identidad de género.



El DNU 62/2025 – vigente- sustituyó el artículo 11, que expresa el derecho al libre desarrollo personal, por un texto donde se prohíben los tratamientos e intervenciones a personas menores de edad. La ley establecía que, para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, las personas menores de edad debían presentar el consentimiento a través de sus representantes legales. Sin embargo, para una intervención quirúrgica total o parcial debían contar, además, con la conformidad de la autoridad judicial competente.



El presidente mintió en aquel momento diciendo que en 240 centros de la provincia de Buenos Aires se “le amputan los genitales a las criaturas”. Ninguna ley de identidad de género –como se ha compartido en otras notas de Presentes- busca “mutilar”, “hormonar” u “operar” a las niñeces trans. Familias y especialistas coinciden: en Argentina no se realizan cirugías a infancias trans y la hormonización, cuando se da, es a partir de los 16 años. Aún hoy piden que el Congreso de la Nación trate y rechace este decreto.

