En Capital Federal Mariel elevó su voz y puso rumbo al 2027



La espera terminó, lo que equivale a señalar que Mariel Fernández lanzó su aspiración bonaerense en el epicentro del poder: Capital Federal. Apertura de lo que en otro tiempo se llamaba «unidad básica».



La dirigencia militante llevó a Combate de los Pozos la mácula que caracteriza a la Agrupación Reconquista, que no es un desprendimiento del Movimiento Evita sino la amplitud del mismo. La importancia del acto versa en la decisión de salir a jugar cuando los liderazgos agudizan una larga crisis y el campo popular demanda «épicas», «horizontes», «figuras de recambio», tal vez más peronismo.



El «modelo» de Mariel Fernández preserva esas palabras que buscan recuperar sentidos vividos, conocidos y populares, aferrada a líderes que forjaron la historia, Perón, Evita, Néstor y Cristina.



Comunidad organizada, casa común, movimiento peronista, reconquistar al pueblo, nadie lucha por lo que no ama; Papa Francisco, Milei y el hambre; frases muy propias de Fernández que delinean su perfil, muy reconocido en el distrito y con el que piensa reconquistar la Provincia de Buenos Aires.



Tal como lo adelantamos aquí, la ex Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, le envió un audio a la Alcaldesa morenense.



«Me gusta mucho, pero mucho, el nombre elegido, Reconquista. Forma y contenido, en tiempos donde las ideas de Nación, de pueblo y democracia están en fuerte disputa», dijo CFK y agregó conceptos que se vuelven música para los oídos marielistas: «Sos una dirigente que expresa ideas y territorio, convicción y gestión, algo muy difícil de juntar. Sos eso, una dirigente con responsabilidad ideológica y de gestión y de práctica. Así que va a estar muy bien este espacio que estás inaugurando y me pone muy contenta que estés al frente. Beso y abrazo enorme para vos y para todos los compañeros y compañeras que seguramente se han acercado hoy para celebrar», concluyó el mensaje de la Presidenta del PJ nacional.



Invitados Presentes



Un acto de la política para la política ofrece un mensaje diáfano que se trasluce en las fotos de aquellos /as que concurrieron a la cita. Guillermo Moreno, Principios y Valores, cantaba la marcha en esa calle porteña.







El kicillofismo envió a un hombre que promueve cortocircuitos con La Cámpora. Presente en el acto el Ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco.







Si de figuras con identidad cristinista hablamos, Mayra Mendoza, diputada provincial, el Jefe comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermín y el Intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza; los legisladores nacionales Jorge Taiana, Lucía Cámpora, Eduardo Valdés, Paula Penacca y Mariano Recalde.















El «Tano» Menéndez, Intendente de Merlo, el único representante de la Primera Sección Electoral, además de la anfitriona.













El Movimiento Evita con Emilio Pérsico, la «Colo» Cubría y el funcionario morenense, hombre de San Martín, Leonardo Grosso. Participó del acto la diputada nacional Fernanda Miño de Patria Grande.









Mariel, su voz y su palabra



La letra escrita, la historia en pleno movimiento. La Capitana de Moreno traza su juego, más que sorpresa confirma que peleará por suceder a Axel Kicillof. Acordes de unidad imprescindibles en la composición de la música de campaña, pero particularmente un anuncio que debe poseer contenido y profundidad. Dijo Mariel: «Yo quiero que haya muchos y muchas dirigentes del peronismo recorriendo la Provincia de Buenos Aires y el país para dar un mensaje certero de que el peronismo también tiene propuesta, decirle al que está sufriendo que se puede apoyar en una propuesta y en dirigentes que van a ir al frente. Pongámonos los pantalones largos, la dirigencia y los militantes seamos responsables de lo que pasa”, arengó.



Como quien parece haber encontrado la fórmula extraviada u olvidada, manifiesta que «hay reconquistar al pueblo, tener un movimiento peronista que vuelva a enamorar, que nuestro pueblo se vuelva a llenar de esperanza y no tenga la tristeza profunda que tiene ahora porque no ve salida”, afirmó MF.











Por supuesto que elevó su mantra, «nadie lucha por lo que no ama». Recordó el legado del Papa Francisco, «el cuidado de la casa común, que los movimientos populares somos poetas sociales y también nos dijo: ¡hagamos ruido compañeros!”.



Mariel Fernández inició su campaña de instalación provincial. Abre la disputa por suceder a Axel Kicillof, para estar en circuito donde hay varios competidores /as listos para alcanzar el mismo objetivo. Observa su futuro, le habla al presente y cierra así: «En el 2027 quiero gobierno peronista a nivel nacional, gobierno peronista en la Provincia de Buenos Aires y también en la Ciudad. A 50 años del golpe, nosotros no bajamos ni una bandera y por eso, mañana vamos a acompañar a la compañera Cristina a Comodoro Py”. La película nunca deja de rodarse.







Es efectivamente real que la primer mujer en gobernar Moreno desea ser la primer mujer peronista en administrar la Provincia de Buenos Aires en 2027.











Mariel mueve las fichas y sale a armar una vía propia. Aspira a integrar esa mesa chica que siempre, al final del viaje, resuelve la fórmula electoral y política.