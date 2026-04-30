En el reclamo a Milei por el Servicio Alimentario Escolar, Mariel no participó de la marcha



La Federación Argentina de Municipios está en movimiento, al igual que la gestión provincial que lleva a las oficinas de Pettovello el reclamo por el Servicio Alimentario Escolar bonarense. Los /as Intendentes /as de la Provincia de Buenos Aires, principalmente los enrolados en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) marcharon ayer hasta la oficina del Ministerio de Capital Humano, cartera que ya la respondió a Kicillof:







La Provincia sostiene el reclamo e impone la bandera de Milei hacete cargo.



El Ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa, líder del MDF Moreno, participó de la marcha y escribió en sus redes: «El costo del abandono el gobierno Nacional lo paga el pueblo con hambre, miseria y precarización. Hoy junto a intendentes bonaerenses, llevamos el reclamo de la PBA formulado desde @MinDesarrolloBA al ministerio de Capital Humano, por los fondos adeudados a nuestra Provincia en materia de asistencia social, escolar y alimentaria».





En esa convocatoria, presentación y marcha de Intendentes afectados por el gobierno nacional no participó la Jefa comunal de Moreno, La Capitana Mariel Fernández.



Escribe Correa que el gobierno de Milei «cercana recursos a las provincias, ajustaron al trabajador, le quitaron derechos y le negaron una mejor vida. Municipios y localidades, hoy enfrentan crisis sin precedentes para sostener comunidades enteras«, asumiendo de esa manera el plan de «no retroceder en el justo reclamo de lo que le pertenece a las y los bonaerenses».



