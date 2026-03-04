«En la Argentina no hay crisis sino un problema de rumbo, gobiernan para los ricos»

APERTURA DE SESIONES 2026 –



Mariel Fernández entregó una certeza en el inicio del año legislativo y político: no sabe bien que puede pasar este año.. La referencia concreta es parte del discurso: el gobierno de Milei desfinancia y el Municipio hace lo que puede. La Intendenta reitera de del IVA (Impuesto al Valor Agregado) a modo de ejemplificar que «lo paga el más pobre», lo recauda Nación y nada vuelve al distrito. NO está de mas observar que no es impuesto de clase social, en cada compra el consumidor lo abona. Debe contemplarse que por INGRESOS el IVA se lleva gran parte de los ingresos de, por ejemplo, un trabajador municipal que lo que representa ese impuesto en la vida de un empresario o funcionario jerárquico.



Otra manera de observar la preocupación de la máxima autoridad del distrito está en lo no manifestado en la tarde de ayer: el déficit construido por su voluntad política; las observaciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia respecto al mal uso de fondos afectados y, por supuesto, la recaudación propia y la disminución en los giros provinciales. Pregunta de manual, ¿será Ejecutivo gobernar sin mayores recursos? ¿Dónde pega el ajuste?



En palabras de Mariel Fernández la situación se expresa en que «el hambre se nota cada vez más«, en la atención que se le brinda a la «infancia«, con los jóvenes donde «se ve mayor consumo, más venta de drogas, más problemas de convivencia familiar, más personas en situación de calle«.

La Intendenta de Moreno expresó ayer en la apertura de sesiones ordinarias del HCD, que «no le gusta hablar de crisis porque en la Argentina no hay una crisis sino problemas de rumbo», refiriendo La Capitana que el modelo de Milei está pensado para el «1 por ciento de la población mas rica del país»