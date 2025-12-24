Desalambrar

miércoles, 24 de diciembre de 2025

En menos de cinco días ingresaron varias veces a robar a ATE Moreno

miércoles, 24 de diciembre de 2025

La sede gremial está ubicada sobre la calle Piovano a metros de Rivadavia, frente a las vías del ferrocarril, Moreno Centro.


Fuentes sindicales oficiales aseguraron que la entidad «fue víctima de por lo menos cuatro robos en los últimos cinco días». El último sucedió ayer, repitiendo los ladrones el mismo modus operandi: ingresan por la parte trasera del edificio, desconectan cámaras, sensores y se llevan el botín que encuentran.


Consultada la Secretaría de Seguridad sobre los hechos, nos informan que se «registraron dos robos, uno el sábado pasado en el que se llevaron las cajas navideñas entrando por los techos de la parte trasera del inmueble» y el segundo en el tarde de ayer «con la misma modalidad, apropiándose de un televiso

