En Moreno el modelo de Mariel es «tercerización al palo»

El trabajo de revisar e indagar sobre el uso del dinero público que administra el gobierno es algo excepcional, más en este presente. El Departamento Ejecutivo, modelo MF (Mariel Fernández) ha logrado reducir a la mínima expresión la función legislativa pero con un plus: su bloque levanta los jirones de un HCD renovado, transformador, casi épico. Más que una opinión vale la realidad: ningún pedido de informes se contesta, incluso la conquista puede llegar a que ni siquiera sea presentado.



Controlar hace a la innegociable transparencia. No está mal recordar el inicio del actual gobierno cuando la Alcaldesa prometió que cada peso del pueblo volvía al pueblo.



Cinco años después la oferta única para controlar y demostrar transparencia contó de 20 horas. Solo fueron cinco concejales /as de la oposición. Luego en el recinto el «marielismo» leyó la partitura, como lo hacían los anteriores oficialismos, aquellos de la vieja y mala política señalados por los jóvenes aspirantes que hoy tienen banca.



Pablo Lopardo, edil del MST en el Frente de Izquierda, habló con Desalambrar de un aspecto revelado en la sesión de Rendición de Cuentas 2024 que explica con meridiana claridad el modelo productivo y laboral de La Capitana de Moreno.



Consiste en la más amplia «tercerización de tareas» contratando cooperativas de trabajo, constituidas por pocas personas que «sub tercerizan la función», destacándose la Cooperativa Yunque que el año pasado realizó una multiplicidad de obras por 3.300 millones de pesos. Por supuesto que en la cima está la de Camioneros, conocida como GESTIONAR que se alzó con 16.600 millones pesos, contratación de mano de obra que levanta la basura domiciliaria.



Los trabajos que cualquier obrero /a municipal puede realizar fueron extirpados de la órbita pública y pasan a la gestión social, que es un modelo de privatización popular. Dice Pablo Lopardo: «Que secreto hay en fumigar para que no puedan hacerlo los trabajadores municipales; para cortar el pasto se contrata a una cooperativa, pero aparte de cooperativas no tienen nada. Por ejemplo El Yunque se llevó más de 3 mil millones de pesos, una cooperativa de 25 trabajadores, ¿como hicieron todas las obras? Se trata de una forma que tiene poco de cooperativa que a su vez sub contrata. Tercerización al palo«.