

Axel Kicillof prepara el viaje a Tierra del Fuego para participar del nuevo aniversario de Malvinas. El plan de nacionalización del MDF, que supone el liderazgo innegociable de cara a 2027, ¿presenta alguna particularidad en el partido de Moreno, es decir, hay que instalar la apuesta presidencialista de Kicillof?



Martín Arrizabalaga es quien responde con una afirmación, «Axel está muy consolidado en el distrito, así lo demuestran las elecciones», pero lo que hay que continuar es «armando, ampliando y fortaleciendo el MDF Moreno con aspiraciones a presentarse como una alternativa» porque el actual oficialismo local «no hegemoniza el peronismo morenense».



En un pasaje de la entrevista, «El Vasco» adopta un posicionamiento respecto al Fondo Educativo: «La Provincia transfiere es masa de recursos, que es muy importante, para resolver la demanda de infraestructura, algo que en Moreno no se hace. No nos oponemos a las obras que se hicieron con el Fondo Educativo, pero señalamos que la prioridad son las escuelas».



Si Kicillof aspira a ser el modelo opuesto a Milei, proponiendo planes, metas y objetivos realizables, el MDF Moreno ¿debe construirse como alternativa al modelo de Mariel?



Contesta Arrizabalaga y abre un debate a poner en la mesa: «En Moreno no alcanza con generar un negocio inmobiliario en torno a los parques industriales y a los countries, lo que lleva a mano de obra barata y a lo sumo de logística. Moreno necesita de disponer tierra con destino industrial porque queremos que los vecinos /as trabajen aquí. El modelo es de trabajo, ese es nuestro eje fundamental».



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