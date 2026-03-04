«En Provincia se inventan los números, la matrícula está bajando en las escuelas, los pibes no van más»



La tragedia educativa y social es resignificada en modo película. Hay que grabar y subir contenidos que provoquen los sentidos: devoción por la figura que es símbolo y, al mismo tiempo, provocar al adversario. Vale aclarar que la «verdad o la búsqueda de ella» es de escasa relevancia. El modelo que consolidó esa desinformación solo se expone a quienes se revelan desde adentro (pocos y pocas) y quienes jamás dejaron de hacerlo desde la periferia.



Enrique Elías optó por la jubilación antes de «recibir un carpetazo» por dar a conocer la situación que impacta en las escuelas. Trabajador de la educación pública, luchador social, asiste al espectáculo del presente manifestando las críticas imprescindibles, sin esperar respuestas pero rompiendo ese silencio que se hermanó con la complicidad», en nombre de épicas mercantilizadas.



Elías sabe de lo que está hablando. Habla por aquellos que le temen al abismo, entiéndase, persecución popular: «Vanagloriarse de un millón y pico de pibes que fueron a rendir, lo toman como un logro, pero pasa que es un dibujo muy grande, se dibuja el presentismo. Un pibe falta como mínimo 50 días al año, algunos no vuelven y otros ni van a rendir. Yo sé que tomo este lugar y aprovecho este micrófono porque hay muchos docentes que no van a estar para hablarlo: se inventan los números, la matrícula está bajando en las escuelas, los pibes no van más».



