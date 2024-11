«En vez de ser cada día más pobres, seremos cada día más ricos»

Javier Milei recorré las oficinas de Ualá, billetera virtual, en días donde parece nacer el cepo en ese estado y todo se vuelve real. El Presidente de la Nación emite declaraciones y aporta al contenido que tendrá este lunes 11 de noviembre.

En una batería de frases, ergo anuncios de deseos, Milei aseguró que la recesión concluyó y ahora arranca el tiempo de dar buenas noticias. Las 5 del Presidente:

1- A pesar de todo el trabajo, que venimos realizando para normalizar la macro; ordenar las cuentas públicas y decapitar el monstruo de 100 cabezas, que es el Leviatán argentino, que llamamos Estado, aun así depende de todos los que conforman el sector privado que la recuperación sea lo más rápida y contundente posible. Es con su aporte que recuperaremos la prosperidad y el progreso para todos los argentinos de bien.



2- Estamos cerca de lo que sería la inflación monetaria 0 y el PBI, en términos mensuales, que es el EMAE, en términos desestacionalizado, el dato – de agosto – está en exactamente el mismo nivel – de diciembre -, cuando asumimos. Es decir, hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad y la economía sufrió solamente – durante tres, cuatro meses – y eso es posible porque el ajuste cayó sobre el sector público, no sobre el sector privado, por más que quieran venderlo de otra manera.



3- Nosotros nos alegramos cuando a las empresas les va bien; por eso prefiero venir – acá – a felicitarlos y no a inaugurar una obra pública costosa e ineficiente, que nadie quiere. Dicho sea de paso, no puedo inaugurar obras públicas porque, además, las corté de cuajo, pero ¿se acuerdan cuando los políticos de la casta se juntaban para inaugurar canillas, hospitales que ya habían inaugurado tres veces? Bueno, nosotros necesitamos también esa sinceridad, o sea, como la cortamos, no vamos a inaugurar tampoco. Entonces vaya que habremos cambiado si es el presidente, quien está acá, para participar del anuncio más importante, del unicornio con mayor crecimiento del país. Y pensar que hace sólo 7 años arrancaban, en un coworking, y – hoy – tienen su edificio propio. No se me ocurre mejor testamento en defensa del capitalismo que esto. Gracias, gracias.



4- Ustedes (Ualá) son la prueba viviente de que el único camino para redimir a los pobres y sacarlos de la miseria es más capitalismo, más libertad, más innovación. Como suele decir Pierpaolo: «la competencia nos eleva».



5- Por fortuna, el plan que nos propusimos – en diciembre – ya está dando sus frutos. La actividad económica encontró su piso en abril, y ya en agosto se encontraba prácticamente igual a como estaba en diciembre, por lo que ya estamos mejor que cuando asumimos. Como dije hace algunos días: todo lo que viene será mejor. En vez de ser cada día más pobres, seremos cada día más ricos. ¿Nos seguiremos esforzando? Sí, pero con la tranquilidad de que ese esfuerzo estará, de una buena vez, al servicio de estar cada día mejor.