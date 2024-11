¿Es lo mismo para Kicillof oficinas administrativas que dos escuelas secundarias nuevas?

Todo está guardado en la memoria. Alberto Sileoni, Director General de Escuelas bonaerense, llega a la Universidad Nacional de Moreno y le preguntamos por la ESPUNM. El funcionario pide el derecho a no hablar «porque no hay una sola palabra suya que pueda contribuir a la solución»:



Sileoni, el 4 de julio de 2023, expresa silencio ante el compromiso firmado por la Provincia para conseguir un terreno y construir la Secundaria N° 37.



Adquiere más importancia en el caso ESPUNM que a poco de fenecer ese convenio firmado por la gestión bonaerense en 2020 ¿se prorroga ya que Sileoni está facultado para hacerlo? o ¿su competencia debe ser consensuada con la Intendenta de Moreno? Tiene otro vértice la gestión Axel porque está empelida en demostrar que «la inscripción de la lonja a favor de la Municipalidad de Moreno» es legal, se encuentra a derecho porque IMPORTA TODO o DEMASIADO estar del otro lado del gobierno de Javier Milei que le contestó a la justicia federal que lo hecho por la Provincia y el Municipio carece de legalidad. Así quedó escrito:



De las respuestas que ya están en MANOS del juez (NdR: ya no es González Charvay de Campana sino el Dr. Oscar Alberto Papavero de San Martín), la determinante es la que emite la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF). Primero responde y define que «no ha recibido formalmente

transferencia de dominio del predio, por lo tanto, patrimonialmente el inmueble continúa bajo su jurisdicción». Esto significa con claridad que el GOBIERNO NACIONAL no reconoce de modo alguno que la Municipalidad de Moreno es propietaria de la tierra DONDE hoy construye oficinas con el Fondo de Financiamiento Educativo que luego debe rendir.



Hay otro párrafo más contundente de la SENNAF, administración Javier Milei. Niega los convenios que llevó la Universidad Nacional de Moreno para defender su derecho a la tierra, aclarando la abogada de la SENAF, «que no sean de expreso reconocimiento de mi parte«. NO obstante lo central es que el procedimiento del Municipio de Moreno y de la Provincia de Buenos Aires (ARBA y Registro de la Propiedad Inmueble) no es LEGAL ni LEGÍTIMO.



1- ARBA y la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad Inmueble no obraron legítimamente o dentro del ordenamiento jurídico. Los actos administrativos de esos organismos de los que se vale el Municipio de Moreno para llamar a licitación y adjudicar por segunda vez la misma obra (Consejo Escolar y otras oficinas gubernamentales bonaerenses) no están realizados de forma legal y legítima, no SON VÁLIDOS.



La Fiscalía de Estado protege a los funcionarios de ARBA y la DPI enviando más respuestas a la causa, lo que alarga el proceso. La Universidad Nacional de Moreno le informa a la comunidad ESPUNM sobre la novedad que no es ni retroceso ni avance sobre la cuestión de fondo, que es lo que debe definir la justicia. Subrayamos conceptos del comunicado del 22 de noviembre:



«El escrito interpreta que lo que se discute en la causa afecta directamente a la Provincia, en cuanto a su derecho a “preservar el destino que ya tiene fijado” la antigua parcela 2 del plano provisorio del año 2012, en concreta referencia a los usos allí definidos para dependencias educativas de la misma (por el Instituto Superior de Formación Docentes N° 110 Mercedes de Lasala y Riglos y el Jardín de Infantes N° 938 Madre Clara), y que precisamente fueron plasmados en la subdivisión definitiva del año 2021, pero que equívocamente fueron anulados por acto de la misma Pprovincia y a instancias de la Municipalidad; advirtiendo de su derecho de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de ser afectados por decisión del Juez».

Hay otro párrafo muy importante sobre la contestación de la Fiscalía de Estado al Juez que destaca la UNM: «Como hemos señalado en otras oportunidades, el accionar de la Municipalidad convalidado por la provincia, sobre la base de falsedades y negación de las ocupaciones, de las obras existentes y de los acuerdos suscritos, solo han tenido por fin oponer a la posesión de la Universidad ejercida desde 2010, llegando al extremo de impedir la obra del edificio del ITUNM-ESPUNM y usurpar dicho predio, para luego llevar adelante la acelerada construcción de otra obra próxima a concluir, de modo de concretar un hecho consumado que haga prácticamente inviable su recuperación por la vía judicial.

Entendemos que este escrito intenta salvaguardar la actuación del Registro de la Propiedad Inmueble y de ARBA por sus eventuales responsabilidades, desviándose completamente de la realidad de los hechos y de la cuestión que nos ocupa, inclusive en contradicción con su propia opinión en su primera contestación del 15 de febrero de 2024 en esta causa«.



Sin definiciones judiciales inmediatas, sin puentes que corrijan la ruptura, es clave entender que la voluntad política del gobierno de Mariel Fernández es terminar la obra del Nuevo Consejo Escolar. La cooperativa Yunque trabaja a destajo, sin parar, porque es razón política CONSUMAR EL HECHO y todo se paga con el Fondo Educativo.



La semana pasada el gobernador Kicillof condujo un acto oficial donde firma un convenio que ayuda a la UNM, debiendo aclararse que «es una obra que tiene apto ambiental de la administración de Walter Festa». Lo que importa es la construcción simbólica: LO que desfinancia Milei lo hace Kicillof».



Si el gobierno de Milei informa a la justicia que lo hecho con la ESPUNM – ITUNM por parte de la Provincia es ilegal, entonces hay que oponerse al libertario, cueste lo que cueste, enterrando el proyecto para 1800 familias y prepararse para cortar las cintas del nuevo Consejo Escolar… junto a La Capitana de Moreno que HOY acompaña a Cristina Fernández de Kirchner, la Presidenta de la Nación que la inauguró oficialmente el 14 de octubre de 2010.

Pregunta, ¿es lo mismo para Kicillof oficinas administrativas que dos escuelas secundarias nuevas? ¿No es también una forma de oponerse y diferenciarse de Milei construir servicios educativos de calidad?

¿Nadie puede parar algo más que una obra bautizada Polo Educativo sobre tierras que son propiedad del Estado nacional que no autorizó el uso para el fin deseado?