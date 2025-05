Escuela Popular de Género: «Si nuestra voz no está en la mesa de las discusiones no está la voz del barrio»

TEXTO GACETILLA OFICIAL –



En el Polideportivo de Paso del Rey, la intendenta Mariel Fernández inauguró la Escuela Popular de Género (EPG) “Fortalecimiento de la organización y la memoria colectiva”.



La propuesta, con formación en perspectiva de género, busca ampliar derechos, democratizar el conocimiento y aportar herramientas para la construcción de igualdad. Así, recorrerá distintos barrios del distrito, con el eje en la participación comunitaria de las mujeres organizadas.



Durante la apertura, la jefa comunal expresó: “Me pone muy feliz que esta política pública que nació de los barrios siga siendo efectiva y que se siga concientizando sobre el derecho de las mujeres” y agregó “Es importante que esta escuela se desarrolle porque si nuestra voz no está en la mesa de las discusiones, no está la voz del barrio, de nuestras comunidades, de nuestras familias y por eso es tan importante que nos formemos, que sigamos participando que seamos protagonistas en la política, más allá de todo el trabajo que tenemos de organización en el barrio, de seguir acompañando a otras mujeres y a nuestras comunidades, que seamos la expresión política de nuestro trabajo”.



Por último, la intendenta Mariel Fernández destacó el trabajo territorial de las promotoras y les dijo: “Ustedes son unas guerreras, les pido que no bajemos los brazos, que la política tiene mucho para aprender de esta experiencia y de ustedes”.



La formación se desarrollará en todas las localidades y alcanzará a 250 mujeres morenenses. En cada localidad se realizarán cuatro encuentros, entre talleres territoriales y espacios generales de apertura y cierre. Las actividades, que se desarrollarán los días viernes en distintos turnos, están orientadas a promover el pensamiento crítico, fortalecer liderazgos, visibilizar experiencias de organización y profundizar el trabajo colectivo en clave de justicia de género.



Las Escuelas Populares de Género tienen su origen como política pública en 2013, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Su metodología, basada en la educación popular, reconoce y pone en valor la voz y trayectoria de las participantes, promoviendo un aprendizaje colectivo anclado en la historia de lucha de nuestro pueblo.



También estuvieron presentes la secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidades, Gisele Coronel; Flavia Delmas, coordinadora de la Escuela Popular de Género, referenta académica y ex subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de la provincia de Buenos Aires; promotoras territoriales “Micaela García”, referentas y militantes barriales.