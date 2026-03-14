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sábado, 14 de marzo de 2026

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Escuela Secundaria 84: Grito de la comunidad organizada ¡Basta de Robos!

sábado, 14 de marzo de 2026 1 min de lectura

La Municipalidad de Moreno y el Consejo Escolar se autoconvocan a la tarea solidaria y en desarrollan este sábado el Estado Comunitario Presente en barrio Anderson:



Este Estado, Municipalidad de Moreno y Consejo Escolar, cuenta con los robos a las dos instituciones, el vandalismo en pleno proceso semanal y sistemas analógicos de seguridad que no funcionan (alarma). Pero antes del desembarco de autoridades que militan, ayer la «comunidad educativa» se convocó a la puerta de la Secundaria N° 84. Padres, alumnos del Centro de Estudiantes, integrantes de la cooperadora, todos juntos «denuncian la vulnerabilidad», los robos convertidos en estadísticas, el saber quienes serían los autores y la visible ausencia del Consejo Escolar.


Es la comunidad que está organizada antes que aterrice el Estado porque sufre los ataques diarios y semanles, es quien grita «dejen de robar nuestra escuela»:


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