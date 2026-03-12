Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

jueves, 12 de marzo de 2026

Escuelas vulnerables: se llevaron hasta el timbre

jueves, 12 de marzo de 2026 2 min de lectura


En barrio Anderson (Cuartel V) la noticia es lamentablemente reconocida. Otra vez «vandalizaron» la escuela, nos informa un padre de la Secundaria N° 84, institución que después de mucho tiempo logró incorporar nuevos salones, que posee una alarma sin funcionar correctamente. El inicio de la jornada reveló el despojo, parte de la película que no tiene fin. El equipo de conducción informa:


«…con profunda tristeza e indignación, hoy nos toca comunicarles que nuestra institución ha sido víctima de un hecho de inseguridad. Durante la madrugada, delincuentes violentaron la seguridad exterior, maniataron candados y arrancaron una ventana para ingresar al establecimiento. Más allá del daño edilicio, nos duele compartir que se han llevado elementos esenciales para el día a día de nuestros chicos, insumos, utensilios necesarios para preparar el desayuno y la merienda; las provisiones de galletitas y dulce de leche destinadas a los alumnos; cables de instalación y hasta el timbre de la escuela».



La Secundaria N° 84 es blanco repetido, al igual que la Primaria N° 53 que comparte la manzana. Allí el botín fue de seis televisores, parlantes, consolas micrófonos, taladros y otros objetos de valor e importancia.





Las comunidades evalúan autoconvocarse y pedir soluciones a un problema de inseguridad que no es desconocido por las autoridades educativas y políticas.

