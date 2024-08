«Esperamos que la justicia frene el atropello contra el pueblo de Moreno»

La Universidad Nacional de Moreno publica en sus cuentas oficiales (redes) una especie de carta abierta. En este domingo 4 agosto se cumplen noventa (90) días del inicio de la obra municipal que, en la interpretación de las autoridades universitarias, «pone en evidencia la voluntad de seguir creando hechos consumados que dificulten cualquier solución futura a este conflicto«.

Carta completa de la UNM:

Hoy 4 de agosto se cumplen 90 días desde que comenzó la obra del Municipio en el predio de la UNM que fuera usurpado, con un presupuesto oficial de 726 millones provenientes del Fondo Educativo del partido y adjudicado a una Cooperativa constituida en 2022 y que funciona en un predio de la Municipalidad y solo realiza trabajos públicos para la misma. Desde el comienzo de la obra se han talado mas de 10 árboles, removido suelos y realizado una perforación de agua para poder luego nivelar y preparar los trabajos de fundación que ya comenzaron. Actualmente, se está realizando el doblado y colocación de hierros para las vigas de encadenado y platea del edificio destinado a albergar el Consejo Escolar de Moreno, mientras se mantiene abierta la causa por la titularidad del predio en la Justicia Federal. Entendemos que este veloz proceder y empecinamiento, que inclusive ha sido causante de fallos judiciales contra la Municipalidad como hemos podido comprobar en la causa que mantiene con el primer contratista de esta obra, además de un perjuicio económico para el pueblo de Moreno pone en evidencia la voluntad de seguir creando hechos consumados que dificulten cualquier solución futura a este conflicto. Esperamos que la Justicia resuelva pronto esta situación y frene el atropello a la comunidad universitaria de Moreno, que no es otra que el pueblo de Moreno.

Hasta allí la carta de la UNM a 90 día de haber comenzado la obra con el segundo contratista, en el tercer llamado a licitación. Como agregado personal, el rector Hugo Andrade emite en las mismas redes sociales un comentario crítico, fuerte, directo, que incluye un pedido de condena judicial a los /as funcionarios /as que administran los recursos públicos: «Mientras recordamos y pedimos justicia por la muerte de 2 trabajadores de la educación en Moreno, por la desidia de quienes deben mantener la infraestructura educativa en condiciones, vemos el empecinamiento y derroche del Fondo Educativo que debe servir para resolver estas necesidades al desviarlo a esta obra en un predio usurpado, con el único fin de oponer a un proyecto de ampliación de la educación publica y de calidad en Moreno. Aguardamos el fallo de la justicia para poner en orden esta situación que no solo ha puesto un freno a estos proyectos (por la Escuela Secundaria Politécnica y el Instituto Tecnológico) sino a la Universidad misma, que se encuentra en emergencia edilicia ya que el gobierno local ha impedido cualquier obra pública nueva en la UNM desde 2021; y que se condenen a los funcionarios responsables de que hayan existido 2 contratistas adjudicatarios de una misma obra y que ambos hayan recibido fondos para ejecutarla, por su responsabilidad en el dispendio de fondos públicos asignados repetidamente a realizar el mismo gasto».