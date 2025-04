ESPUNM: el juez eleva la cautelar a la Cámara, la UNM envió la carta documento a Mariel y Kicillof no es un espectador privilegiado

En este presente, abonando a los buscadores /as del futuro, actualizamos la historia sin fin. El 15 de abril el Juez Federal de San Martín, el Dr. Papavero, dio por terminado un proceso y eleva a la Cámara de Apelaciones para que ésta resuelva si hace lugar a la medida cautelar que presentó la UNM y la SENAF (Ministerio de Capital Humano de la Nación) o bien respalda el rechazo de primera instancia.



Observar que el magistrado amasó todos los tiempos reglamentarios contribuyó objetivamente a que Mariel Fernández y su gobierno realicen la obra del Nuevo Consejo Escolar. Esto queda demostrado en una secuencia inobjetable: cuando la UNM presenta el recurso de amparo para frenar la construcción el avance de obra era de un 57 por ciento. El Juez eleva a la Cámara para que ésta defina si sostiene su rechazo o hace lugar al pedido de los denunciantes cuando la construcción está en un 99 por ciento. Cualquier interpretación que sugiera parcialidad manifiesta es muy razonable.



Un punto particular del asunto – en términos futboleros – podemos llamar el muñequeo del Juez Papavero (árbitro) porque no hizo lugar al amparo de la UNM y la SENAF pero rechaza la pretensión del Municipio que deseaba anular ese recurso y eleva la decisión a la Cámara de Apelaciones de San Martín.







Como lo redacta la UNM en un comunicado oficial, «… esta causa, en la que se discute la cuestión de fondo del litigio y sin considerar las otras relacionadas con este asunto e iniciadas con anterioridad, y que ya alcanzó las 2.475 fojas útiles, recién a partir de este momento, se encuentra trabada la litis, después de 23 meses de iniciada y aún no se abrió a prueba, por lo que este inconsiderado tiempo de la justicia le ha permitido a la Municipalidad, seguir ejerciendo el abuso de autoridad que venimos sufriendo«.



La Cámara debería resolver velozmente si frena la obra o dispone inhabilitar el ingreso de consejeros /as escolares, funcionarios /as de la Secretaría de Asuntos Docentes, todos dependientes del gobierno de Axel Kicillof«, hasta tanto se resuelva la manoseada cuestión de fondo que tiene un PROPIETARIO comprobado: el ESTADO NACIONAL que no cedió el uso y goce del terreno a favor de la Municipalidad de Moreno.



La UNM distribuyó a fines de marzo un arsenal de cartas documento. Una lleva el nombre de Mariel Fernández que no titubeó nunca, jamás dio un paso atrás y con recursos del Fondo de Financiamiento Educativo se apresta a cortar las cintas de su Nuevo Consejo Escolar:







La inauguración del Nuevo Consejo Escolar es casi un HECHO y tendrá un enorme impacto político, ¿mayor por ser un año electoral?



La mano que sostiene la aplanadora municipal es la de Axel Kicillof que no es espectador en este bochornoso conflicto. El gobernador está notificado, vía carta documento enviada por la UNM, que los funcionarios provinciales que ingresen al flamante edificio serán considerados civil y penalmente responsables por los perjuicios ocasionados a la Universidad. Además tendrá en algun cajón de su despacho la nota del Rector Andrade que indica «…hemos solicitado a la provincia de Buenos Aires, que suspenda la mudanza de todos sus funcionarios, hasta que la justicia, en un necesario mayor plazo, resuelva el litigio y así evitar un daño irreparable a la comunidad escolar y universitaria de Moreno; advirtiendo, dado que parte de los funcionarios provinciales a mudar, prestan servicios, por decisión de la Municipalidad de Moreno, en las aulas que fueran de la ESS Nº 37 hasta la usurpación del edificio de la UNM impulsada por la misma, que solicitaremos dejar sin efecto la cooperación con la ESS Nº 37 que funciona en las aulas en préstamo de la Universidad, en virtud del convenio que hemos ratificado el año pasado, correspondiendo entonces que regrese a sus instalaciones originarias, mientras la justicia resuelve este conflicto que no ha podido ser superado por el dialogo y la cooperación institucional, siempre negada por la Municipalidad y que con su proceder, la provincia ha avalado y lo sigue haciendo hasta la fecha».



El caso judicial Universidad Nacional de Moreno contra Municipalidad de Moreno será un capítulo extraordinario cuando alguien indague sobre la historia del distrito. Pero antes de llegar al voluminoso expediente, deberá poner en contexto que la política falló desde el origen, cuando todos los planetas estaban alineados, todos unidos, en un frente, sin grietas ni fisuras.