«Estamos descontaminando la Quinta Maradona»

SERÁ UN CENTRO CULTURAL

Una semana atrás las cámaras de Canal 13, móvil en vivo, ponen al aire la nota con vecinos que «denuncian la existencia de una bomba ambiental». La quinta que supo ocupar Diego Armando Maradona es parte del dominio comunal y recibe automóviles y motocicletas por orden del Juzgado de Faltas.

Martín Fraiz, Secretario de Tránsito y Transporte, ofrece las explicaciones del caso asegurando que el gobierno que conduce Mariel Fernández «no está contaminando sino descontaminando la quinta para convertirla en un centro cultural». En ese predio hay alrededor de 1200 vehículos que están siendo compactados, quedarán 35 que serán llevados a Paso del Rey. El trabajo lo realiza una empresa privada que contrata el Ministerio de Seguridad de la Nación a través del programa PRO.DE.CO (firma del convenio en marzo de 2023).

Concluido el trabajo de descontaminación la Quinta Diego Armando Maradona será puesta en valor, convertida en Centro Cultural «porque esa es la promesa de la Intendenta a los vecinos de Trujui», expresa Martín Fraiz.

Luego sugiere que «algo ocurrió con los vecinos /as» porque el pasado día jueves «fueron invitados a la Secretaría para explicarles el trabajo que se está realizando pero faltaron a la cita», pero horas después aparecen en el móvil de Canal 13 denunciando la existencia de una «bomba ambiental».

El funcionario explica que la «reunión con los /as vecinas /as no se puede hacer en la quinta porque se debe preservar la integridad física».

