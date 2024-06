«Estamos en la dulce espera que se materialice el acuerdo con el gobierno nacional»

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO –

Una marcha presente, la multitud ganó las calles federales y un Cabildo abierto revivió en aquella tarde del 23 de abril de 2024. La acción en defensa de la educación en las universidades públicas levantó el cierre predispuesto por el gobierno nacional que prescindía de maquillajes: prórroga del Presupuesto 2023 sin actualización alguna.

A casi dos meses de la protesta que sacudió los cimientos libertarios, ¿cuánto de la promesa de financiar a las universidades se cumplió?

Hugo Andrade, Rector de la UNM, define el momento: «Estamos en la dulce espera. El gobierno reconoce dar el mismo acuerdo que se le dio a la UBA que, en ese caso, se materializó a través de una acción administrativa pública de incrementar los gastos de funcionamiento al 270 por ciento. El mismo porcentaje para el resto de las universidades pero entre mayo y junio no se hizo efectivo. Nosotros no tenemos conocimiento del acto administrativo que disponga de ese incremento. Aspiramos a que eso se concrete porque aliviará nuestro funcionamiento porque, para no olvidar, la factura de energía eléctrica sigue subiendo y ya no podemos hacer más ajustes de lo que hicimos en el resto de los servicios que tenemos para que la UNM funcione».

En concreto, al mes de junio, ¿qué recursos o fondos recibió la UNM?

Dos aumentos del 70 por ciento, es decir que estamos en 68 millones de pesos mensuales, es lo que recibimos a partir de mayo. El compromiso era incrementarlo al 270 por ciento, eso da unos 150 millones de pesos, por lo tanto hay una diferencia con los 68 millones de pesos que recibimos. Estamos dentro del plazo en que se debe materializar el acuerdo (mes de junio).

¿Y la cuestión salarial?

Es más delicado porque los salarios se siguen deteriorando, porque las reuniones paritarias no hay acuerdo, el gobierno dispone acuerdos por su propia voluntad que no responden a las expectativas de los trabajadores. Por supuesto que el frente gremial lanzó medidas de fuerza que por supuesto se sienten en la universidad.

