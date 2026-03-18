«Están haciendo de Moreno una villa de 600 mil habitantes»



Una Nueva Oportunidad (UNO), partido político que sostiene una mecánica de participación y demanda que, hace dos décadas atrás, era la acción mas cercana entre representantes y representados. Por Mesa de Entradas del Honorable Concejo Deliberante ingresa un proyecto que solicita sanciones pecunarias mas severas a quienes arrojan basura en la vía pública.



Claudio Caprarulo, autor de la iniciativa, explica que no hay una mirada sectaria o represora, más bien plantea que el gobierno debe hacer valer y aplicar lo que está normado, con independencia de la situación social o económica de quien infringe la ley.



Por vivir en Cuartel V es testigo permanente de la acumulación de basura sobre el cantero del boulevard que divide Moreno de José C. Paz. Decidido y polémico, Caprarulo postea un mensaje: «Pedimos sanciones reales para quienes tiran basura en la vía pública, para los comerciantes que generan microbasurales y también responsabilidad para los funcionarios que no cumplen con la limpieza de nuestros barrios. Moreno no puede seguir viviendo entre la basura. Queremos multas fuertes, control real y orden en el espacio público. La limpieza de la ciudad no es solo un derecho: es una obligación de todos».



En diálogo con este medio emitió una sentencia: «En Moreno crece la marginalidad y nos estamos volviendo una villa de 600 mil habitantes».



Entrevista completa en Desalambrar Tv: