“Este gobierno sabe que sin obras de gas, el país va a sufrir cada vez más por la falta de planificación

La directora de Fundación Encuentro y ex Subsecretaria de Planeamiento Energético de la Nación, Cecilia Garibotti, se refirió en medios radiales a la situación de desabastecimiento energético que afectó a diversas zonas del país. En este sentido, declaró: “Lo que estamos viendo son las consecuencias de haber dejado de lado una parte importante de la planificación energética.” Y agregó: “El gobierno llegó con la propuesta de que ya no iba a trabajar en la obra pública, de eso se iban a ocupar los privados, pero los privados nunca llegaron«.



La referente en materia energética también señaló: “Todos los años consumimos un poco más de energía y sabemos que cada vez van a haber eventos climáticos más extremos en menos tiempo.” Y añadió: “Sabiendo esto, es necesario programar que haya oferta energética suficiente para cuando suceden estas situaciones, eso es lo que no está funcionando.”



Al referirse puntualmente a lo sucedido en Mar del Plata, Garibotti destacó el carácter inédito del episodio: “Lo que falla es el transporte y la infraestructura, porque el gas lo tenemos en Vaca Muerta.”



Además, recordó que esta situación se podría haber evitado: “En el caso de la obra del Gasoducto, se dejó eso de lado, pero en el caso más concreto de Mar del Plata había otra obra que se frenó el año pasado, la planta compresora de Las Armas. Esta obra permitiría que en un mismo gasoducto entre más gas, y eso el gobierno lo dejó de lado y frenó la obra.”



En esa misma línea, subrayó: “El Gasoducto tiene un avance de ejecución del 80%, por lo que resulta más caro dejar de lado la obra que terminarla.” Y remarcó que la decisión de no continuar la obra no responde a una cuestión de conveniencia económica: “Resulta mucho más barato finalizar la obra, que los 950 millones de USD que se implementaron en misiles.” Ante este panorama, advirtió: “Por cumplir con el lema de no más obra pública, el costo será mucho mayor, contemplando los gastos de reconexión y daños a los usuarios.”



Por último, Garibotti alertó sobre las complejidades que enfrenta el país en el corto y mediano plazo, y recordó: “Hubo problemas en el invierno 2024, en mayo nos salvó Lula pero también casi nos quedamos sin gas en todo el país, hubo problemas en el verano 2025 con cortes que no sucedían, sobre todo en el norte del país. En el verano 2026 vamos a verlo peor.” Y concluyó con un llamado de atención: “El problema en esta situación es que no se hicieron las obras, se dio marcha atrás con la licitación y no se propuso otra alternativa. Vamos a ver este mismo escenario en el futuro si esto sigue así.”