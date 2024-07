“Este mes de encierro no me hizo dudar que el camino es la lucha y la organización”

A continuación reproducimos una carta escrita a puño y letra por Daniela al cumplirse un mes de su arbitraria detención, durante la movilización que se realizó el 12 de junio frente al Congreso para rechazar la Ley Bases. La misma fue leída en el festival que en Plaza de Mayo que exigió la libertad de todos los presos políticos.

Compas:

Debido a mi falta de talento literario, caeré sin dudas en todos los lugares comunes a lo largo de estas líneas. Pido disculpas adelantadas por eso. No tengo más que palabras de agradecimiento hacia ustedes. Estoy al tanto del laburo enorme que están haciendo para conseguir la libertad de quienes aún continuamos detenides. Ya hace un mes que estamos en esta situación. Quienes decidimos entregas nuestras vidas a dar pelea en pos de un mundo sin explotación sabemos que estas injusticias son las armas que usará el capitalismo para doblegarnos. Pero lo peor que puede pasarnos no es perder la libertad física, sino que nos dejemos arrebatar la libertad de pensar, de sentir y de soñar (¡y mucho cuidado! porque eso pueden conseguirlo aún mientras paseamos distraídamente por Parque Lezama, sin enterarnos que ya dejamos de ser libres). Es por esto que necesitamos entender el tamaño del enemigo. Dejar de lado mezquindades e individualismos y abonar, cada une desde nuestro lugar, a la mayor unidad de la clase trabajadora. Este mes de encierro no ha conseguido hacerme dudar ni un solo momento de que el camino es y seguirá siendo la lucha y la organización. Somos hijes de un pueblo que sobradamente sabe de ganar y defender sus derechos con lucha. Somos hijes y nietes de la Plaza, y si las madres y las abuelas siguen en ella, lo mínimo que tenemos que hacer es honrar su lucha luchando. No quiero extenderme mucho más para no aburrirles. Solo volver a agradecerles a todes, a cada organismo de derechos humanos, orgas políticas y sociales, mis abogades no solo por la labor técnica sino y sobre todo por el acompañamiento humano, particularmente a mi familia y mis compas de organización por la incondicionalidad y el amor. Gracia a mi cuna que es mi amado movimiento piquetero. Somos más y mejores quienes entendemos que un mundo más justo, sin explotadores ni explotados, es tan posible como necesario, y debemos pelear para lograrlo; porque como ya no enseñó alguien infinitamente más sabio que yo: “es mejor morir de pie que vivir arrodillados”. ¡Basta de criminalizar la protesta social! ¡Ni un ajuste más, ni un derecho menos! ¡Hasta el socialismo siempre, venceremos!

Dani