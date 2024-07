«Este municipio sigue formando e invirtiendo en salud pública»

Las autoridades de la Secretaría de Salud conducen el encuentro al que califican de «hito». El aula magna del Hospital Mariano y Luciano de la Vega contiene las expectativas de enfermeros /as, promotores /as de salud. El Dr. Juan Varani inicia la exposición, la Escuela de Enfermería, la carrera de tres años con título validante está en marcha. «Es un hito dentro de la historia municipal porque por primera vez estamos frente a una posibilidad concreta de brindar formación de calidad profesional a nuestros compañeros /as municipales, que muchos de ellos se encuentran cumpliendo funciones como enfermeros auxiliares. La Escuela de Enfermería tiene una validez provincial y nacional, todas las personas que egresen de acá se llevaron un título que tiene mucho valor desde un lugar simbólico y concreto».

Varani respondió la consulta sobre los horarios de formación porque muchos /as aspirantes al título prestan hoy servicios en las unidades sanitarias. En la respuesta del Secretario emerge las dificultades concretas para mantener el plantel o recursos humanos, esquema que puede verse afectado por la reinstalación del impuesto a las ganancias.

