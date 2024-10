Estudiantes y trabajadores /as de la UNM salen a la calle en honor a la historia, en defensa de los derechos

Asamblea multitudinaria en el mástil de la Universidad Nacional de Moreno. El Ejecutivo de Milei celebra el veto que desfinancia a la educación superior.



En Moreno hubo una masiva convocatoria donde se evaluaron instancias para exponer el repudio a los /as diputados /as nacionales que «acordaron, rosquearon y negociaron principios que no son tales», desde hace largo tiempo. Adentro de la Universidad Nacional de Moreno se votó efectuar un ruidazo y sentada sobre la Avenida Mitre donde está el ingreso principal. La columna elevó su voz, el canto contra la política de destrucción recorrió todos los rincones del edificio y salió con más fuerza a las calles. Un capítulo más de la lucha universitaria adquiere lugar sin pedir permiso. La historia siempre está para ser vivida, mañana algunos /as podrán retratarla, pero es AHORA.



Otro efecto del VETO confirmado por una minoría de diputados, porque no hubo tantos legisladores para llegar a los dos tercios, se puede leer en la carta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN):



El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) repudia la postura de diputadas y diputados nacionales que le dieron la espalda a nuestras universidades públicas al apoyar su desfinanciamiento. Este reclamo es genuino y así lo manifestó la sociedad en su conjunto en las marchas federales del 23 de abril y del 2 de octubre. Por supuesto, agradecemos el profundo compromiso de esos 160 diputados y diputadas que comprendieron el enorme desafío y la responsabilidad de defender la educación pública universitaria de nuestro país. Esas mujeres y hombres votaron con el convencimiento de resguardar el futuro de Argentina. No alcanzó pero no bajaremos los brazos, porque hay estudiantes que se lo merecen, y las y los trabajadores también. Hoy el sistema universitario público tiene el 70 % de los salarios docentes y nodocentes por debajo de la línea de la pobreza; las partidas asignadas ni siquiera son suficientes para el mantenimiento mínimo de la infraestructura y están paralizadas las obras; se encuentra en peligro la continuidad de las becas universitarias, único instrumento para construir igualdad de oportunidades; y no se invierte en investigación, ciencia y tecnología, fundamentales para el desarrollo de un país soberano. Nada de eso les importó. Privilegiaron su metro cuadrado, sus argumentos pequeños, su mirada corta y

su visión egoísta. La universidad es parte de nuestra historia, de nuestra identidad como nación. Es el

presente y el futuro del país y un orgullo de las y los argentinas y argentinos. No vamos a permitir que se destruya.



Consejo Interuniversitario Nacional (CIN