FATE cierra, más de 900 trabajadores pierden su empleo y los neumáticos chinos ganan mercado



Es un cambio de época, un nuevo orden que desplaza todo aquello que está en su paso agigantado. FATE, una de las principales fabricantes locales de neumáticos, confirmó el cierre definitivo de su planta en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, y el despido de sus 920 trabajadores. La decisión implica la liquidación total del negocio y marca un punto de inflexión en medio de un escenario atravesado por la fuerte competencia externa, especialmente de cubiertas provenientes de China.



La empresa, controlada por la familia Madanes Quintanilla y con más de ocho décadas de trayectoria, descartó cualquier alternativa de continuidad. No se trata de un concurso de acreedores ni de un proceso preventivo —figura a la que había recurrido en 2019—, sino de un cierre definitivo. Un allegado precisó a Infobae: “Es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.



“Hace 30 años que la empresa pierde plata, pero la invasión de cubiertas chinas cambió todo”. Esa frase sintetiza el núcleo del problema que denuncian desde la compañía: el ingreso masivo de neumáticos importados, a precios que las fábricas locales aseguran no poder igualar, terminó por erosionar cualquier margen de recuperación.



A través de un escueto comunicado, FATE sostuvo que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo. Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país. Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante».