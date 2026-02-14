FEB decreta un paro y SUTEBA se sostiene al lado del gobernador

NO INICIO DE CLASES –



La Federación de Educadores Bonaerenses rechaza la oferta salarial del 3 por ciento, último esfuerzo y oferta del gobierno de Axel Kicillof. Primera lectura: solo uno de los actores del Frente Gremial Docente anuncia el paro o el NO inicio de clases. SUTEBA, conducido por Baradel, difícilmente responda a lo «insuficiente» con una medida de fuerza porque, a la luz de innumerables hechos, el sindicato docente mas importante es un brazo de Axel Kicillof.



“Luego de diferentes mecanismos de consulta a las bases, el Congreso manifestó hoy la disconformidad que existe entre los docentes ante una oferta que no logra recomponer nuestros salarios y que finalmente se plasmó en un rechazo unánime”, indicó la presidente de la FEB, Liliana Olivera y explicó que “el Congreso facultó además al Consejo Directivo para llevar adelante diferentes acciones gremiales”.



La titular de la Federación aseguró que “esta nueva propuesta de incremento de un 3% para el mes de febrero no alcanza a cubrir la pérdida salarial que venimos sufriendo en el sector” y agregó que “hoy un Maestro de Grado que recién se inicia, con esta propuesta, percibiría un incremento en su sueldo de bolsillo de $22.188”.



Los congresales señalaron también los constantes inconvenientes en el funcionamiento de IOMA en los distritos, que generan un malestar muy importante entre los docentes.



Olivera recordó también que “venimos reclamando desde hace meses al gobierno nacional la devolución del Fondo de Incentivo Docente, que significó una pérdida importante para los salarios de los educadores”.



La FEB ya había rechazado la oferta salarial de enero 2026, por considerarla insuficiente. “Entendemos los inconvenientes económicos de la Provincia y siempre hemos impulsado los espacios de diálogo y negociación. Pero la realidad es que hoy los salarios docentes están muy deteriorados y se debe dar una recomposición real y urgente”.