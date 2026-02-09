Fernández – Fernández, la fórmula del PJ morenense



Mariel Fernández y Noelia Saavedra, dirigentas con presencia en el Congreso partidario del PJ bonaerense. En el Peronismo morenense la lista oficialista «ratifica» la construcción y decisión política: hasta aquí no hay lugar para el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof y Correa, porque se CAE, habría afirmado La Capitana en su discurso frente a la militancia.



Mariel Fernández transmitió en sus redes «el agradecimiento a la militancia» por el trabajo realizado y avales conseguidos en una candidatura que no fue pero le sirvió en el plan de «instalación».



Sobre el PJ local «nuestra lista del peronismo Morenense, comprometida con los más humildes y trabajadores! Gracias por responder a cada desafío«, fin del mensaje.



Los hermanos Fernández encabezan la propuesta: Mariel en la Presidencia y Emmanuel (actual Presidente del Concejo Deliberante) en la Vicepresidencia.











Como Secretaria General la diputada provincial Noelia Saavedra, quien arma y conduce el circuito de Moreno Sur.







Gisele «Yiyo» Coronel en el puesto de Secretaria de Administración y Actas (hoy ocupa una banca en el HCD).











Como Secretario de Organización se empodera a Gonzalo Galeano, concejal, responsable del Torneo Evita. Hasta allí figuras reconocidas del Movimiento Evita.







Cuadro político del Instituto Patria, la gran historiadora Araceli Bellota (concejala en pleno mandato) en la Secretaría de Formación Política.







En la Secretaría de Desarrollo Humano firmó Magalí La Torre (concejala), de la agrupación peronista 1945.







El ex presidente del HCD, actual Jefe de Guardaparques, José «El Mariscal» Barreiro, aparece en el cargo de Secretario de Relaciones.











Cynthia Muñoz (funcionaria municipal al frente de la cartera de Educación) en la Secretaría de Comunicación y Cultura del PJ morenense.











Mirna Coronel, prima de Yiyo, asumirá el puesto de Secretaría de la Mujer, llevando allí el trabajo que ya desarrolla en la Municipalidad de Moreno.











Jonhatan Dimitroff propuesto en la Secretaría de Asuntos Gremiales (actual concejal del Movimiento Evita).











Gastón Fraga, abogado, concejal, de la orga Futuro en Comunidad será el Secretario Técnico Profesional.















Ismael Castro, líder de la 1945, Secretario de Seguridad en ejercicio, firmó como Secretario de Derechos Humanos en la lista que encabeza Mariel Fernández.











La concejala Marisol Gallardo, La Cámpora, en la Secretaría de Discapacidad.



