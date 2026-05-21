Fernández y Mena entregaron más de mil escrituras a familias de Moreno

GACETILLA OFICIAL –



La intendenta Mariel Fernández, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena entregaron más de mil escrituras a familias morenenses, en un acto que se realizó en el Club Defensores de Moreno.



Durante la jornada, la jefa comunal, expresó: “Celebramos esta política fundamental que brinda seguridad jurídica a las familias, sobre todo en este momento difícil del país. Nuestro trabajo es estar comprometidos con el pueblo de Moreno. Por eso queremos que toda la comunidad cuente con el municipio y sepan que hacemos esfuerzos en resolver todo lo que podemos; y agregó: “Cuidémonos entre todas y todos. Y como decía el papa Francisco, cuidemos la Casa Común”.



La entrega de escrituras garantiza a las familias la seguridad jurídica sobre sus viviendas y permite el acceso a nuevos derechos vinculados a la protección del hogar, la posibilidad de gestionar créditos y la regularización definitiva de la propiedad.



Estuvieron también presentes el administrador del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR), Leonardo Grosso; el secretario de Gobierno y Justicia, Nahuel Berguier y otras autoridades municipales y provinciales.



Por consultas o dudas sobre cómo tramitar la escrituración de la vivienda, las y los vecinos pueden acercarse a la Mesa de Entradas del IDUAR, ubicada en el Solar del Nuevo Moreno Antiguo, Av. del Libertador 750, Moreno, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. También pueden comunicarse al (0237) 466-9116, internos 1106, 1107 y 1108, o por WhatsApp al 11-2889-5773.



Más información disponible en https://iduar.moreno.gob.ar/escrituracion/?utm_source=chatgpt.com.