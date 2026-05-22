FESIMUBO contra los intendentes peronistas: “Están pagando salarios de hambre a los municipales”



El secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), Hernán Doval, ratificó lanzó fuertes cuestionamientos hacia los intendentes bonaerenses, especialmente los del peronismo, por los bajos salarios que perciben los trabajadores municipales.



Las declaraciones fueron realizadas en diálogo con Política del Sur y se dan en el marco del plan de lucha anunciado por la Federación, luego de que la conducción sindical advirtiera sobre el deterioro salarial, el avance de la crisis en los municipios y el rechazo a las privatizaciones de servicios públicos municipales.



“Declaramos el estado de alerta y movilización”, sostuvo Doval, al describir la situación que atraviesan distintos distritos bonaerenses donde, según señaló, los salarios municipales son “muy bajos” debido a la ausencia de recomposiciones salariales o a aumentos que quedaron por debajo de la inflación.



Preocupación por el pago de aguinaldos en municipios



El dirigente también expresó preocupación por la situación financiera de las comunas y advirtió sobre eventuales dificultades para afrontar el pago del medio aguinaldo. “Vimos con preocupación algunas declaraciones del secretario de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, de que puede haber problemas con el pago de aguinaldo en los municipios”, afirmó.



Consultado sobre el debate en torno a la municipalización de los servicios de recolección de residuos, Doval evitó polemizar con Pablo Moyano y remarcó su postura contra las privatizaciones. “Yo respeto mucho a los trabajadores de la recolección, tanto a los municipales como los que son de empresas privadas. No estoy de acuerdo con la privatización de los servicios públicos y el lucro de la empresa privada, que el Estado a lo mejor se lo podría ahorrar”, sostuvo.



FUENTE: MUNDO GREMIAL