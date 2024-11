«Festejan los corruptos» no hay Ficha limpia

La autora del proyecto de Ficha Limpia, Silvia Lospenatto (Pro), planteó su enojo contra los legisladores que se habían comprometido a facilitar la discusión y no estuvieron esta mañana en la Cámara de Diputados.



«Supongo que los corruptos van a estar festejando hoy. También van a festejar los terroristas que no van a poder ser juzgados porque no se aprobó el juicio en ausencia (otro proyecto que se iba a discutir en esta sesión). Van a festejar todos los delincuentes que van a poder seguir robando, entrando y saliendo de las cárceles porque no se aprobó la reiterancia. Pero todos sabemos que esta sesión se cayó porque la impunidad es muy poderosa en la Argentina, muy poderosa«, aseguró en el inicio de su discurso minutos después de caída la sesión.



Y continuó: «Tengo la confirmación por escrito de quiénes iban a venir de cada bloque porque no nos comemos más el verso. No creemos en las casualidades ni en los imprevistos. La semana pasada, con buena fe, creí que efectivamente había diputados que habían tenido imprevistos. Y la verdad, tengo que decir que hoy me siento burlada, para no decir una mala palabra».



El miércoles de la semana pasada, hubo 128 diputados presentes y el PRO quedó a una presencia de lograr el quorum. Como hubo legisladores que faltaron porque estaban enfermos o tuvieron emergencias de último momento, se creía que este jueves el partido de Mauricio Macri lograría los consensos necesarios para iniciar el debate. Pero no sucedió.



«¿Los diputados que no vinieron creen que los corruptos merecen impunidad? ¿Los diputados que no vinieron creen que los corruptos tienen que tener fueros? ¿Los diputados que no vinieron creen que van a poder seguir haciendo política en el reino de la impunidad? Pero les voy a decir una cosa: la gente ya cambió. No importa que acá no los estemos representando, la gente ya cambió y la gente va a juzgar a los que sean cómplices de la impunidad», agregó.



