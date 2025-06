«FILE propone un Centro de Estudiantes que no sea apéndice del Rectorado, tampoco de la Municipalidad de Moreno»

La caracterización ideológica presente siempre, no es insumo de coyuntura para el Frente Independiente de Lucha Estudiantil (FILE). Matilda Maggio, candidata a Vocal (Trabajo Social) expresa el contenido de la propuesta para convencer a los /as estudiantes /as. «Necesitamos un Centro de Estudiantes independiente porque hoy el frente Primera Generación responde al Rectorado, y el otro frente que es FEDUN responde a la Intendencia, al marielismo. Tenemos que alcanzar una conducción independiente que responda a los intereses de los /as estudiantes, que garantice la UNM de puertas abiertas, que cada día entren más pibes, que existe un menú estudiantil, un boleto estudiantil, que no pongan requisitos locos para la regularidad».



«El mensaje de FILE interpela porque es lo que sienten los /as estudiantes» asegura Magui Fernández, candidata a Secretaria General y luego detalla la construcción permanente: «Nosotros hace tres meses que preparamos la merienda solidaria y gratuita que no resuelve el problema de fondo pero si visibilizamos que hay compañeros que entran a cursar sin nada en el estómago. Nosotros contamos lo que vive el estudiante todos los días. Hay muchos que dejaron de venir porque no se compatibiliza el horario de cursada con el del laburo; porque no hay dinero para comprar el apunte. Lo que hablamos y proponemos no es un abstracto, son temas concretos, reales y posibles desde un Centro de Estudiantes independiente».