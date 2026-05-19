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martes, 19 de mayo de 2026

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Formación para el Trabajo, el Municipio convoca

martes, 19 de mayo de 2026 2 min de lectura

TEXTO GACETILLA OFICIAL –


El Municipio de Moreno, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), dará comienzo a una nueva edición de cursos de preparación profesional el 1° de junio. Las propuestas formativas abarcan oficios en concordancia con las realidades del mundo actual.


Las capacitaciones se dictarán, en esta oportunidad con cursadas bimestrales, en la Escuela de Formación Técnico Laboral (EFTL) y en el Centro Municipal de Formación Profesional “La Agraria”.


Los cursos están dirigidos a personas mayores de 16 años que residan en el distrito. La inscripción se realiza de manera online a través del siguiente enlace: https://capacitacionesimdel.moreno.gob.ar


A continuación, se detallan los cursos y sedes disponibles en:


Escuela de Formación Técnico Laboral (EFTL) ubicada en Merlo 2091, Moreno Centro


*Producción Agroalimentaria
Manipulación segura de alimentos (suma puntaje a auxiliares docentes) – lunes de 8 a 11 hs.
Manipulación segura de alimentos (suma puntaje a auxiliares docentes). – lunes de 11 a 14 hs.
Manipulación segura de alimentos (suma puntaje a auxiliares docentes). – lunes de 15 a 18 hs.
Cocinero para comedores escolares: martes y jueves de 13 a 16 hs.

  • Construcción
    AutoCAD: martes de 13 a 16 hs.
  • Industrias culturales y creativas
    Coordinador turístico: lunes y martes de 9 a 12 hs. (cuatrimestral)
    Introducción a la fotografía: miércoles de 13 a 16 hs. (cuatrimestral)
    Fotoproducto para emprendedores: viernes de 13 a 16 hs. (bimestral)
  • Turismo
    En articulación con CFP 401
    Coordinador/a Turístico – lunes y martes 9 a 11:40hs
  • Mundo del trabajo
    Gestión de emprendimientos: martes de 9 a 12 hs.
    Community Manager: martes 9 a 12hs
    Introducción al Mundo del Trabajo (suma puntaje a auxiliares docentes). Entrevista y CV: jueves 13 a 16 hs.
  • Industrias Culturales y Creativas
    Introducción a la Fotografía: viernes 13 a 16hs
    Fotoproducto para emprendedores: lunes de 13 a 16hs


Cursos disponibles en el Centro Municipal de Formación Profesional “La Agraria” situado en México 646, Moreno Norte


  • Construcción
    AutoCAD: miércoles de 17 a 20 hs.
  • Industrias culturales y creativas
    Fotoproducto para emprendedores: jueves de 13 a 16 hs.
  • Informática y electrónica
    Alfabetización digital para adultos mayores: martes de 9 a 12 hs.
  • Mundo del trabajo
    Herramientas de marketing y venta digital – Lunes y jueves 16:30 a 20:30 hs. (en Articulación con CFP 401)


Inscripciones disponibles, desde el 20 hasta el 22 de mayo, para acceder a capacitaciones gratuitas en distintos oficios y áreas productivas.


Por consultas, las y los interesados pueden comunicarse al Tel: 2374102513 ó vía e-mail a: infocapacitacion@moreno.gov.ar

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