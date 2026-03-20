Frigorífico San Roque: la empresa despide, rebaja salarios y desata una rebelión

El Frigorífico San Roque sigue en conflicto. Pero cada vez más «picante». Hacia fines de febrero la empresa comunicó el cierre de sus operaciones, que incluyó el envío de telegramas de despido a cerca de 150 trabajadores. ¿El argumento? La caída del consumo, apertura de importaciones y «costos operativos».



Los trabajadores respondieron. El municipio y la Provincia tuvieron que intervenir, llegando a un principio de acuerdo que incluía a Ganadera San Roque y Frigorífico San Roque. Pero en los últimos días ese «convenio» volvió a fracasar.



El Sindicato de la Carne de Zona Oeste denuncia que la empresa pretender rebajar salarios en más de un 50% para continuar operando: pasarían de cobrar un salario de dos millones de pesos a uno de 900 mil. Y eso que no pagaron los sueldos del mes pasado. Además quiere 22 despidos.



Esa sería la forma de «bajar los costos operativos». Nunca dejar de ganar menos.



Ante la bronca obrera, el Sindicato convocó una movilización. “La empresa rompió la conciliación obligatoria. Ayer no abonó los sueldos de los compañeros y tenemos 140 familias a las que no les ingresó un peso en su billetera. No nos escucha nadie, no se presenta nadie”, digo el referente del gremio en la zona.



Hubo movilización, con cubiertas ardiendo y mucha calentura.



Eduardo Macedo, delegado del frigorífico, dijo esta mañana que “estamos con todos los compañeros para que vuelva a abrir. Tenían que hacer el pago de la quincena. Estamos luchando para que reabran«, en una entrevista en Radio 750.