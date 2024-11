Fuego y bombas amigas

El Presidente de la Nación habla de la Vicepresidenta de la Nación. La fórmula que rompió todos los manuales de la política convencional no está quebrada pero se dobla. Ayer en un programa de la LN+ Javier Milei dejó muy en claro que Victoria Villarruel no participa del armado, gestión, táctica de su gobierno y, como suele ocurrir en un modelo auténtico, aclaró que «ella está más cerca de la casta», el enemigo que seguirá seleccionando a modo redes JM.



Pasajes reveladores de la entrevista: «Decidió no participar más en las reuniones de Gabinete y consideró que ella «en muchas cosas está más cerca del círculo rojo o lo que nosotros llamamos casta».



«Tenemos la relación que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles, Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete», sostuvo.



Y agregó: «Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta«.