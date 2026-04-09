Fuerza Patria mandó al archivo sin tratamiento el proyecto de narcotest que presentó La Libertad Avanza



La Libertad Avanza, el bloque completo, llevó a Mesa de Entradas del Honorable Concejo Deliberante la iniciativa de replicar en el distrito lo que ya se realiza en algunas ciudades y provincias argentinas. Un simple examen conocido como narcotest. La base del proyecto libertario busca ofrece a la sociedad la certeza que «todos los /as funcionarios /as públicas se encuentren en perfecto estado para cumplir con las funciones«, algo así como una garantía de ideoneidad (la capacidad no solo se evalúa por el consumo o no de drogas prohibidas).



Daniel Chávez, concejal de LLA, relató a Desalambrar que el oficialismo de Fuerza Patria mandó al archivo el proyecto luego de analizar la propuesta en una comisión ampliada en la que partició el Secretario de Salud, Juan Varani, y la Secretaria de Desarrollo Comunitario Lis Díaz. El legislador libertario cargó con dureza sus críticas a Díaz por considerar que «se preocupa por rechazar el narcotest y nada le importa si a las escuelas llega leche en mal estado», refiriéndose al caso de un lote de leche Yatasto que fue entregado en escuelas y que presentaba condiciones «irregulares».



Chávez explicó que la posición de Fuerza Patria hace eje en la libertad individual de las personas, un enfoque de salud acerca de los consumos problemáticos, pero esos argumentos pierden de vista que «uno es funcionario público, que tiene una responsabilidad pública, que nosotros lo debemos al voto a la gente, que tenemos que rendir cuentas y hacer las cosas por la gente y para la gente», declara el edil de LLA y agrega: «El deber del funcionario público es ético, tiene que respetar lo que es la ley, hacer lo que corresponde y hacer las cosas por el vecino. Debe ser idóneo, yo no puedo tomar decisiones si no estoy al 100% de mi cabales. Yo no sé si tendrán a algún cachivache, lo digo así para que se entienda, una palabra popular ya que a ellos le gusta lo popular, no sé si están encubriendo o a qué le tienen miedo».

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