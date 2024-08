Grabois contra las maestras y Rubinstein contra los jubilados

Entre los que bancan el probable veto presidencial al aumento a jubilados, está el expresidente Mauricio Macri; pero también el exviceministro de Sergio Massa, Gabriel Rubinstein. Esta actitud por parte del líder del PRO no sorprende: aunque sus legisladores acompañaron la ley en el Congreso, Macri busca congraciarse con Milei. Pero desde el peronismo, ¿con qué necesidad alientan la piña que prepara el presidente? Será que el plan de ajuste económico al servicio del FMI, también estaba en la agenda del excandidato a presidente de Unión por la Patria. “La razón está con Milei (…) el costo fiscal anual de 1,2% PIB es una cifra muy elevada” justificó el exfuncionario del Frente de Todos, en su cuenta de X. Coinciden abiertamente, en este sector del peronismo, con la política oficialista de déficit fiscal cero a cualquier costo.



En el otro extremo de las PASO de Unión por la Patria, Juan Grabois también juega a las coincidencias con el gobierno de Milei. Hace unos días, en su programa de streaming, contradijo al joven sociólogo y docente Alex Kesler, quien argumentaba contra la ley antihuelgas que quiere imponer el Gobierno. «La verdad, si declaran a la educación servicio esencial, yo muy en desacuerdo no estoy«, dijo. Aún más, le tiró el fardo de una educación desfinanciada gobierno tras gobierno, a quienes sostienen las escuelas sobre sus hombros a diario: «Si querés ser docente y tratar con pibes, tenés que tener una responsabilidad y vocación que implique no maltratar, no tomarte el palo cuando se te canta las pelotas, no abusar del estatuto para alimentar licencias«. La explicación de Grabois fue pura especulación política: «¿Por qué nos ganan la base social? Porque la gente cuando ve la escuela cerrada ve a un campo político con una actitud permanente para justificar que la escuela está cerrada. Mi piba estuvo dos meses sin dos horas de clases porque faltó el docente». Ni derecho a luchar por salario y por las condiciones de los colegios, ni derecho a enfermarse.



Una vez más vemos al peronismo adoptando discursos de la derecha, para intentar competir bajo sus propias condiciones. Pero para copia, ya está el original.