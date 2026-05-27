Granja Tres Arroyos anunció un cierre, ¿habrá rebelión?

La Granja Tres Arroyos anunció un cierre temporal en su planta La China de Concepción del Uruguay. Los accesos del establecimiento fueron sellados y este martes, cuando los trabajadores llegaron a cumplir sus turnos, se encontraron con las puertas bloqueadas y solo personal de seguridad adentro.

El cierre llegó después de una semana en la que los obreros habían intensificado las medidas de fuerza dentro de la planta, incluyendo una manifestación el viernes. La empresa les debe el 70% de la segunda quincena de abril y la totalidad de la primera quincena de mayo.



Para este miércoles, habían convocado a una audiencia en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, en Paraná, entre representantes de la Granja Tres Arroyos y los sindicatos que representan a los trabajadores de la planta La China. Pero la misma fue suspendida luego de que la empresa no confirmara su participación.



Esto incrementó la incertidumbre entre las cerca de mil familias que dependen laboralmente de la planta avícola, cerrada “hasta nuevo aviso” en medio de una crisis que atraviesa la empresa desde hace más de dos años.



Fuentes gremiales confirmaron que la compañía recibió una prórroga y ahora se aguarda la definición de una nueva fecha para intentar abrir una instancia de negociación que permita destrabar el conflicto.