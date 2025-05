Grave preocupación de sobrevivientes de abusos sacerdotales por el historial del Papa León XIV en la gestión de casos de abuso

La Red de Sobrevivientes de Abusos Sacerdotales (SNAP, por sus siglas en inglés), con sede en Washington pero que nuclea a 26.000 víctimas de varios países, alertó en una carta sobre el historial del nuevo Papa León XIV en la gestión de abusos. Esta carta no es la primera de su tipo. Los sobrevivientes habían escrito al Papa Francisco antes de su muerte, después de que anunciara sus planes de redactar una exhortación apostólica para los niños. Nunca respondió. «Ahora esa tarea recae sobre usted», escribió SNAP al Papa León XIV. «El delincuente sexual con sotana comete dos delitos: uno contra el cuerpo y otro contra la voz. El gran espectáculo en torno a su elección nos recuerda: los sobrevivientes no tienen el mismo peso en este mundo que ustedes. Este título conlleva un serio ajuste de cuentas. La Iglesia no tiene credibilidad para hablar de los derechos de los niños mientras continúe protegiendo a los depredadores y encubriendo a los obispos para evitar su responsabilidad», sentencian. Por ANRed.



«Alguna vez fuimos los niños de la Iglesia», comienza la carta abierta publicada por SNAP esta tarde. «El agresor sexual con sotana comete dos crímenes: uno contra el cuerpo y otro contra la voz. La grandiosa pompa que rodea su elección nos recuerda: los supervivientes no cargan el mismo peso en este mundo que usted», sentencian desde la red.



Esta carta no es la primera de su tipo. Los sobrevivientes le escribieron al Papa Francisco antes de su muerte, después de que anunciara sus planes de redactar una exhortación apostólica para los niños. Nunca respondió. «Ahora esa tarea recae sobre usted», escribió SNAP al Papa León XIV. Pero afirman: «la Iglesia no tiene credibilidad para hablar de los derechos de los niños mientras continúe protegiendo a los depredadores y encubriendo a los obispos para evitar su responsabilidad».



En la carta pública, la SNAP destaca que muchos de los que votaron en este cónclave protegieron activamente a abusadores y que muchos de los que serán nombrados para la curia bajo este pontificado tienen manchas similares, toda información sistematizada en conclavewtch.org y reunida luego de denuncias de sobrevivientes y denunciantes de todo el mundo.



«Usted puede poner fin a la crisis de abusos. La única pregunta es: ¿lo hará usted?», pregunta SNAP al Papa León XIV.



En esa línea, la SNAP ya había presentado una denuncia contra Prevost bajo el decreto Vos estis lux mundi del Papa Francisco el 25 de marzo de 2025.



Desde la SNAP recuerdan que «como provincial de los Agustinos, el Papa León XIV permitió que el padre James Ray, un sacerdote acusado entonces de abusar de menores y cuya actividad ministerial había sido restringida desde 1991, residiera en el convento agustino St. John Stone en Chicago en el año 2000, a pesar de su proximidad a una escuela primaria católica».



También señalan: «cuando Prevost fue obispo de Chiclayo, tres víctimas denunciaron ante las autoridades civiles en 2022 tras no observar avances en su caso canónico presentado ante la diócesis. Las víctimas afirman desde entonces que Prevost no abrió una investigación, envió información inadecuada a Roma y que la diócesis permitió que el sacerdote continuara celebrando misa, adjuntando fotos del sacerdote oficiando después de su denuncia en su carta».