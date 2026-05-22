Guía Ema: «La violencia digital es real, antes de hacer click pensá en el otro»



Concluye la charla de Laura Sánchez en la carpa de la UNM, dirigida a alumnos /as de la Escuela Secundaria Politécnica (ESPUNM), actividad pensada por autoridades y docentes de esa institución. Los aplausos abrigan la esperanza de esa mujer que construye amor y conciencia porque la violencia digital es muy real. No plantea punitivismo sino aprender a escuchar a los adolescentes.



«Transformando todo el amor que Ema me dejó, presentamos la Guía y la ley, con el lema de que no haya otra Ema. Te puedo decir que ella es el sentido de mi vida», ofrece como respuesta a Desalambrar una mujer convencida de construir una «ciudadanía digital humana».



Laura es la madre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de edad que en agosto de 2024 se quitó la vida luego de que un compañero difundiera un video íntimo suyo sin su consentimiento en el ámbito escolar. Desde ese dolor arrasador inició una marcha que pretende fijar criterios humanos. Conoce a Olimpia Coral, una joven mexicana que fue expuesta por su pareja al subir a las redes un video íntimo. En tres oportunidades intentó quitarse la vida, y fue su madre que la acompañó a salir del encierro y alcanzar la Ley Olimpia, que sanciona «la obtención, reproducción y difusión de material íntimo sin consentimiento, así como el ciberacoso y otras formas de ciberviolencia».



Las instiuciones educativas pueden tomar la Guía Ema, que parte de la premisa de que el entorno digital es tan real como cualquier otro y que, por tanto, las violencias que allí ocurren deben ser reconocidas, nombradas y abordadas desde la comunidad educativa, con marcos legales, estrategias de prevención, redes de acompañamiento y una mirada ética sobre los vínculos y la privacidad.



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



