«Hicieron una bandera de la transparencia cuando llegaron al gobierno y hoy ya no está»

Mañana concluyen las 20 horas que ofreció el Departamento Ejecutivo para que concejales /as busquen y encuentren los expedientes que muestran cómo se usó el dinero de los /as morenenses durante el 2024.



Poco tiempo es inherente al modelo de ejecución del poder administrativo y político.



Rendir cuentas que, por el volumen de hechos, sucesos, contrataciones, pagos y deudas, requiere de mayor tiempo para asegurar una materia olvidada que se llama transparencia.



De 24 concejales /as que tiene el HDC, solo han asistido CINCO. Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda cumplen con el mandato asumido de «intentar controlar el ejercicio público de un gobierno que administra los recursos del pueblo».



Como ocurre desde el año 2019, el modelo de gestión redujo a la mínima expresión lo que antes era un estandarte. Si el pedido de la nueva generación política hacía flamear aquello «del pueblo debe saber», los /as transformadores /as legislativos del oficialismo asumen «ser pueblo», por lo tanto ya saben que hacen y las explicaciones son secundarias ya que el «modelo está a la vista».



La concejala María Selva Aguilar es una de las que concurre a mirar los cajones o cajas, quien pide los expedientes que le permitirán saber cómo uso el dinero la Intendenta.



La oferta administrativa de CONTROLAR termina mañana lo que se traduce en CINCO DÍAS HÁBILES o 20 HORAS para evaluar la documentación doce meses de gestión o el año 2024.



«Estoy ahí, como hace cinco años, tratamos de analizar todo lo posible en el poco tiempo que nos dan para trabajar la Rendición de Cuentas. No siempre está toda la documentación, nosotros hacemos el pedido por nota pero aún así no llega. Hicieron de la transparencia una bandera cuando llegaron al gobierno y hoy ya no está», sentencia María Selva Aguilar.







Aguilar le envió una nota al Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el señor Lucas Franco, solicitando a la figura legislativa más relevante de Unión por la Patria en el HCD, que tenga la amabilidad de extender los días para analizar la Rendición de Cuentas 2024.



El año pasado la concejala solicitó lo mismo y la mayoría automática dijo NO.