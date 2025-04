Hugo Yasky: “No hay que convertir a Axel Kicillof en otro Alberto Fernández»

El diputado nacional y dirigente de la CTA, Hugo Yasky, expresó su preocupación por las tensiones internas dentro del espacio político en la provincia de Buenos Aires, en relación a la estrategia electoral y el rol del gobernador Axel Kicillof.



En diálogo con Radio Splendid, se refirió a la discusión sobre el desdoblamiento de las elecciones provinciales y la postura de sectores cercanos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Yasky apeló al «sentido común» y destacó el esfuerzo del gobernador Kicillof por sostener la provincia en un contexto de ajuste nacional. «Si hay un gobierno que es asfixiado y estrangulado por las políticas de mi ley, es el de Axel Kicillof», afirmó el diputado, resaltando que el mandatario provincial no cedió a las presiones del gobierno nacional a cambio de fondos para obra pública. En este sentido, Yasky consideró fundamental «acompañar» y «garantizar que Kicillof pueda seguir gobernando bien», evitando «aprietes» en la legislatura, incluso desde sectores del mismo frente político.



En cuanto al debate electoral, Kicillof propone realizar las elecciones provinciales y nacionales en la misma fecha, pero con sistemas de votación distintos. Yasky coincidió con esta postura, advirtiendo que «hacer un experimento en la provincia de Buenos Aires nos puede llevar a una elección que termine siendo caótica«, lo que podría ser utilizado por el oficialismo para cuestionar la legitimidad del proceso.



El punto central de la advertencia de Yasky radica en la necesidad de no repetir los errores cometidos durante el gobierno de Alberto Fernández. «No podemos cometer el mismo error que cometimos con el gobierno de Alberto Fernández«, enfatizó, haciendo alusión a la falta de respaldo y el «monitoreo permanente» que, según analistas, debilitaron la gestión del ex presidente.



Yasky resaltó la figura de Kicillof como un «candidato joven, que es respetado por la gente, que tiene una cercanía con el ciudadano común que otros políticos no tienen». En este sentido, instó a «cuidar» a este tipo de liderazgo, evitando «ponerle un cerco» o «manejarlo a control remoto» bajo la lógica de los «aparatos» políticos.



«No podemos fabricar otro Alberto Fernández, no podemos fabricar otro candidato que tenga sobre sus espaldas el peso de un monitoreo permanente, hay que dejar crecer, hay que dejar ser, hay que dejar que crezcan alas de aquellos que necesitamos que representen la continuidad del movimiento», sentenció Yasky.



Para el diputado, «la mejor defensa para Cristina Kirchner es que Axel Kicillof pueda terminar exitosamente su gobierno y ser candidato de ley de continuidad al kirchnerismo».

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS