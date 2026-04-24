Un libro que celebra el fútbol con risas, talento y mirada argentina.

El colectivo de humoristas gráficos Grupo Quadritos presenta HUMOR HECHO PELOTA, un libro de 96 páginas a todo color, que reúne viñetas, textos y comics de humor inspirados en el fútbol y en toda la cultura futbolera que atraviesa a la Argentina y al mundo.

Con una mirada aguda, irónica y profundamente reconocible, el libre recorre situaciones dentro y fuera de la cancha: hinchas apasionados, equipos, selecciones, rituales de tribuna y, sobre todo, ese fenómeno tan argentino que convierte cada partido en una excusa perfecta para la juntada con familia y amigos.

El libro HUMOR HECHO PELOTA es una obra colectiva que combina estilos, generaciones y trayectorias, ofreciendo un abanico diverso de miradas sobre el deporte más popular del planeta. A través del humor gráfico, logra capturar la esencia emocional del fútbol: la pasión, la exageración, la ilusión y el absurdo.

El libro cuenta con un prólogo del reconocido periodista deportivo Horacio Pagani, quien destaca: “¿Nos puede salvar el humor gráfico de las inclemencias de la vida cotidiana? No nos salva, seguramente. Pero cuánto valor tiene una sonrisa… Provocan uno de los tesoros más buscados en la caravana de la vida: una sonrisa y una reflexión, y si se refieren al fútbol o a un Mundial, se agrega la pasión inigualable que lo incluye.”

En su texto, Pagani también subraya la tradición del humor gráfico argentino, evocando a figuras como Fontanarrosa, Caloi y Sendra, referentes que marcaron generaciones.

Grupo Quadritos es un colectivo de 22 dibujantes humorísticos formado en 2024 con el objetivo de promover, difundir y fortalecer el humor gráfico en la Argentina. Está integrado por: KAPPEL, MEIJI, MARITO, MÁS, ELMER, TONI, CORNE, CLAW, GIACOMINO, IAN MORA, DELU, FECHU, HAROLDO MEYER, JA!, ALEN, PIRU, LAMPARITA, VILLALOBO, ROCCHIA, EL CHAPA, BATISTA y FURNO.

Sus integrantes cuentan con una amplia trayectoria en medios gráficos como Revista Humor, El Péndulo, Caras y Caretas, Hortensia, Chaupinela y MAD, así como en diarios como La Nación, La Prensa y El Tribuno.

Además, han sido reconocidos con premios internacionales y desarrollan una importante labor en la formación de nuevas generaciones a través de talleres y escuelas de dibujo.

Dónde conseguirlo: Disponible en comiquerías, ferias y puntos de venta especializados. También se puede conseguir con descuento en el sitio oficial: www.grupoquadritos.com.ar .