Inseguridad: «Los robos y hurtos en unidades sanitarias es algo lamentablemente habitual»

Hace diez días aproximadamente se produjo un robo en la Secretaría de Salud, que está ubicada en el casco del Nuevo Moreno Antiguo, zona céntrica, predio con cerco perimetral y cámaras de seguridad. El Dr. Juan Varani (Secretario de Salud) recepta la pregunta de cuándo y qué se llevaron la o las personas que birlaron los obstáculos. La respuesta del funcionario es más amplia e integral: «Los robos y hurtos en unidades sanitarias es algo lamentablemente habitual, y en este contexto de crisis estamos notando que hay un aumento de estas situaciones, hablo de sustracción de caños de aires acondicionados, motores, computadoras, caloventores, proyectores, materiales que están guardados dentro de nuestros espacios municipales y que tienen un objetivo de uso para la comunidad. Lamentablemente hay personas que no entienden este concepto, no piensan en el otro /a, quizá estén en una situación de crisis o no. Nosotros estamos tomando las medidas necesarias para limitar este accionar, llamamos a licitación para la compra de alarmas, también poder incorporar serenos para que puedan cuidar lo que es de todos».

Entrevista completa en Desalambrar Tv: