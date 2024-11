Instituciones barriales: la encrucijada de la legalidad frente al gobierno de Javier Milei

Entidades Intermedias, gestión Mariel Fernández, promueve fortalecer la legalidad de las instituciones en tiempo de crisis. Reviste carácter público las razones que impulsan la política que dirige Camila Quevedo: «Lo que está sucediendo en este último tiempo, en vistas de lo que es el gobierno nacional, SON las urgencias en instituciones que históricamente trabajaron con nosotros, asistiendo a los pibes /as en los comedores y merenderos; en la asistencia del apoyo escolar, actividades culturales y deportivas que quizá recibían asistencia de Nación pero al no poder acreditar su personería jurídica, con sus mandatos, balances y certificado de vigencia al día, se les hace todo más complejo, más aún porque no son trámites que se hacen de un día para otro. Esas instituciones que las conocemos hoy se encuentran ante la encrucijada de la legalidad porque eso para el gobierno de Javier Milei es un requisito indispensable«.



En Moreno hay 1300 entidades que cuentan con personería jurídica, son cerca de 250 en proceso de constitución:



